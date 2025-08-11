Greta Thunberg vėl mėgins laivu pasiekti Gazos Ruožą

„Rugpjūčio 31 d. pradėsime didžiausią bandymą iš visų buvusių pralaužti neteisėtą Gazos Ruožo blokadą“, – instagrame pareiškė švedė.
Jos teigimu, nauja pagalbos flotilė pajudės iš Ispanijos. Rugsėjo 4 d. prie flotilės prisijungs daugiau laivų, kurie išplauks iš Tuniso ir kitų uostų. Tikslaus laivų skaičiaus G. Thunberg nenurodė.
Organizatorių duomenimis, laivais keliaus humanitariniai darbuotojai, gydytojai ir menininkai, įskaitant JAV aktorę Susan Sarandon, Švedijos aktorių Gustafą Skarsgardą ir Airijos aktorių Liamą Cunninghamą.
G. Thunberg jau birželio pradžioje dalyvavo panašioje akcijoje. Tada Izraelio karinis laivynas maždaug už 185 km į vakarus nuo palestiniečių teritorijos sustabdė burinį laivą „Madleen“ su 12 aktyvistų. Aktyvistai galiausiai buvo išsiųsti iš Izraelio. Liepą Izraelio pajėgos tą patį padarė su dar vienu aktyvistų laivu.
Visame pasaulyje vis garsiau skamba raginimai nutraukti jau 22 mėnesius trunkantį karą Gazos Ruože. Humanitarinė padėtis palestiniečių teritorijoje yra katastrofiška. Gegužės pabaigoje Izraelis sušvelnino blokadą, tačiau pagalbos prekių kiekiai, pasiekiantys teritoriją sausuma ar mėtant iš oro, JT duomenimis, vis dar yra nepakankami.
(be temos)