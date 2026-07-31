„Hamas“ sudarė susitarimą dėl nusiginklavimo ir Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos Ruožo

Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos Ruože galioja nuo spalio.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vėlų ketvirtadienio vakarą paskelbė apie susitarimą dėl „visiško („Hamas“) nusiginklavimo“, pavadindamas tai svarbiu žingsniu naujos palestiniečių vyriausybės Gazos Ruože link.
„Hamas“ pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, kad D. Trumpo Taikos tarybos įsteigtas komitetas Gazos Ruožui valdyti prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą.
Grupuotė teigė besitikinti, kad tarpininkai ir Taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant Izraelio pajėgų išvedimą iš Gazos Ruožo.
Grupuotės derybininkų grupės narys Ghazi Hamadas (Gazis Hamadas) teigė, kad judėjimas daro „nuolaidas dėl mūsų žmonių Gazos Ruože, kad išgelbėtų juos nuo žūties ir perkėlimo“.
„Izraelis nesikiš į nusiginklavimo klausimą. Nacionalinis komitetas yra institucija, kuri imsis šios užduoties“, – sakė G. Hamadas, turėdamas omenyje Nacionalinį Gazos Ruožo administravimo komitetą (NCAG).
Izraelis kol kas nepateikė jokio pareiškimo.
Nepaisant spalį paskelbtų paliaubų, smurtas Gazos Ruože tęsiasi – ketvirtadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai keturi žmonės, įskaitant du vaikus, pranešė sveikatos priežiūros pareigūnai.
Susitarimo įgyvendinimas
Taikos taryba socialiniame tinkle „X“ patvirtino, kad „Hamas“ „sutiko su išsamiu gairių planu, skirtu kitų paliaubų Gazos (Ruože) etapų įgyvendinimui“.
„Dabar mūsų dėmesys krypsta į įgyvendinimą“, – rašė organizacija ir pridūrė, kad NCAG „netrukus pradės etapais pereiti prie visų įgaliojimų perėmimo“.
D. Trumpas ankstesniame įraše socialiniame tinkle teigė, kad kai bus baigtas „Hamas“ nusiginklavimas, „Izraelio pajėgos pasitrauks, o Tarptautinės stabilizavimo pajėgos bendradarbiaus su naujomis palestiniečių policijos pajėgomis, kad prisiimtų atsakomybę už Gazos (Ruožo) saugumą jo gyventojams ir kaimynams“.
Taikos tarybos vyriausiasis atstovas Gazos Ruožui Nickolay Mladenovas (Nikolajus Mladenovas) penktadienį pareiškė, kad susitarimui pasiekti „prireikė ilgų mėnesių labai sunkių derybų“.
„Tai, kas vyks toliau, yra dar svarbiau. Įgyvendinimas ir tikrinimas turi būti realūs“, – „X“ rašė N. Mladenovas.
„Pajėgų išvedimas turi vykti kartu su ginklų atidavimu“, – pridūrė jis.
Su Egipto vyriausybe susijusi televizija „al Qahera News“ anksti penktadienį pranešė, kad Kairas netrukus priims paliaubų Gazos Ruože tarpininkų, tarp kurių yra JAV, Kataras ir Turkija, susitikimą, skirtą antrajam Gazos Ruožo paliaubų plano etapui.
„Jokių išimčių“
Anksčiau vienas diplomatinis šaltinis agentūrai AFP sakė: „Mes toliau judame į priekį įgyvendindami gaires, kurios siūlo subalansuotą ir pragmatišką kelią tolyn, kai visi ginklai bus atiduoti, o atsakomybė bus perduodama etapais, siekiant perduoti visus įgaliojimus technokratinei vyriausybei“.
Šaltinis, kalbėjęs anonimiškai, teigė, kad nebus „jokių išimčių tam tikriems ginklams ar tam tikriems žmonėms. Viena valdžia, vienas įstatymas, vienas ginklas“.
Šaltinio teigimu, gairėse bus numatytas „visų tunelių, ginklų sandėlių ir bet kokių ginklų gamybos įrenginių likvidavimo procesas“.
Šaltinis pridūrė, kad tikrinimo mechanizmas užtikrins, jog abi pusės laikytųsi reikalavimų.
Vienas informacijos apie derybas turintis „Hamas“ šaltinis anksčiau AFP sakė, kad judėjimas „laukia Izraelio atsakymo į pataisas, kurias neseniai pateikėme tarpininkams“.
Šaltinis teigė, kad pataisos susijusios su dviem straipsniais Taikos tarybos pateiktose gairėse.
Kalbėdamas apie straipsnį dėl ginklų, „Hamas“ šaltinis nurodė, kad „kai kurie punktai buvo pašalinti ir pasiūlytos alternatyvos“.
Prieš paskelbiant apie susitarimą, vienas Izraelio politinis šaltinis AFP sakė, kad siūlomas susitarimas ne visiškai atitinka Izraelio reikalavimus.
„Izraelis reikalauja visiško „Hamas“ nusiginklavimo, įskaitant ginklų pašalinimą iš Gazos ir visišką Ruožo demilitarizavimą, kaip išankstinės sąlygos bet kokiam procesui“, – sakė šaltinis.
Jis taip pat teigė, kad šią savaitę Vašingtone vykusiame Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir D. Trumpo susitikime „Gazos (Ruožo) klausimas apskritai nebuvo iškeltas“.
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