Hegsethas atskleidė Maduro sulaikymo detalių: kiek JAV karių buvo Karakase?

JAV pajėgos savaitgalį sulaikė N. Maduro ir jo žmoną per didžiulę operaciją, kuria buvo nutrauktas 12 metų trukęs vis autoritariškesnis šio kairiųjų lyderio valdymas. Vašingtonas kaltino jį vadovavimu narkotikų karteliui ir siūlė 50 mln. dolerių (43 mln. eurų) atlygį už informaciją, padėsiančią jį sulaikyti.
„Beveik 200 geriausių mūsų amerikiečių nuvyko į Karakaso centrą (...) ir, remdami teisėsaugą, sučiupo apkaltintą asmenį, kurio ieškojo Amerikos teisingumas“, – Virdžinijoje sakydamas kalbą JAV jūreiviams ir laivų statytojams teigė P. Hegsethas. Jis pridūrė, kad per tą operaciją nežuvo nė vienas amerikietis.
Tai buvo pirmas kartas, kai JAV pareigūnai nurodė, kiek amerikiečių karių buvo sraigtasparniais nuskridę į Karakasą per stulbinančią operaciją, kurioje taip pat dalyvavo daugiau nei 150 karo lėktuvų, atlikusių įvairias užduotis, įskaitant Venesuelos gynybos atakavimą.
N. Maduro, save socialistu vadinantis politikas, daugiau nei dešimtmetį geležiniu kumščiu valdė Venesuelą, o virtinė per tą laikotarpį įvykusių rinkimų, daugelio manymu, buvo suklastoti.
N. Maduro ir jo žmona Cilia Flores, kurie po sulaikymo buvo atskraidinti į Jungtines Valstijas, pirmadienį Niujorko teisme padarė kaltės nepripažinimo pareiškimus.
