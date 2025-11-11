Indija tiria aštuonias gyvybes nusinešusį sprogimą Naujajame Delyje

Pirmadienio sprogimas, jei bus patvirtintas kaip išpuolis, būtų pirmasis reikšmingas saugumo incidentas nuo balandžio 22-osios, kai turistų pamėgtame Pahalgamo rajone Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje žuvo 26 civiliai gyventojai, daugiausiai hinduistai, ir kilo susirėmimai su Pakistanu.
„Pagrindinės šalies tyrimų agentūros atlieka greitą ir išsamų incidento tyrimą – tyrimo išvados netrukus bus viešai paskelbtos“, – po pirmadienį Naujajame Delyje įvykusio sprogimo spaudos konferencijoje sakė Rajnathas Singhas.
„Noriu tvirtai užtikrinti tautą, kad už šią tragediją atsakingi asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir jokiais aplinkybėmis jie nebus palikti nenubausti“, – pridūrė jis.
Teismo medicinos ekspertai antradienio rytą, praėjus kelioms valandoms po smarkaus sprogimo, apieškojo automobilio nuolaužas.
Pasak vyresniojo Delio policijos pareigūno Rajos Banthios, tiriamas sprogimas netoli istorinio Raudonojo forto judriame Senojo Delio kvartale, pagal kovos su terorizmu įstatymus.
Sprogimo priežastis lieka neaiški. Per sprogimą prie XVII amžiaus statinio dar 19 žmonių buvo sužeisti.
Netrukus po sprogimo Naujojo Delio ugniagesių vado pavaduotojas A. K. Malikas naujienų agentūrai AFP pranešė apie aštuonis žuvusiuosius.
Indijos naujienų agentūra „Press Trust of India“ antradienį pranešė, kad aukų skaičius išaugo iki 12, nors šis skaičius dar nepatvirtintas.
Vidaus reikalų ministras Amitas Shahas vėlų pirmadienio vakarą žurnalistams sakė, kad saugumo pajėgos „laiko visus kampus“, ir pridūrė, kad „labai sunku pasakyti, kas sukėlė incidentą“, kol nebus išanalizuoti teismo medicinos mėginiai.
Antradienį auštant, įvykio vietoje buvę AFP žurnalistai pranešė, kad policija per naktį aplink apanglėjusias transporto priemonių nuolaužas pastatė baltas užtvaras.
Visame Naujajame Delyje buvo sustiprintas saugumas, o teismo medicinos ir kovos su terorizmu agentūros ieškojo įkalčių.
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi prieš išvykdamas valstybinio vizito į Butaną pareiškė „užuojautą tiems, kurie per sprogimą Delyje neteko savo artimųjų“.
„Suprantu šeimų skausmą. Visa tauta yra su jomis“, – teigė jis.
Raudonasis fortas, buvę imperatoriškieji rūmai, yra svarbus turistų traukos objektas Naujajame Delyje. Nepriklausomybės dieną ministrai pirmininkai nuo jo kreipiasi į tautą. Raudonasis fortas taip pat pavaizduotas ant 500 rupijų banknoto.
„Žmonės degė“
Liudininkai AFP papasakojo, kaip automobilis sprogo eismo sraute ir kaip užsidegė liepsnose atsidūrę žmonės.
„Mačiau, kaip važiuojantis automobilis sprogo“, – sakė 27-erių Dharmindra Dhaga.
„Žmonės degė, ir mes bandėme juos gelbėti (...) Degė automobiliai ir žmonės – degė ir automobiliuose buvę žmonės“, – prisiminė jis.
„Aš kreipiausi į žmones, prašydamas juos gelbėti, išvaduoti ir ištraukti. Tačiau jie buvo užsiėmę filmavimu ir fotografavimu“, – tęsė jis.
Po sprogimo plūstant sužeistiesiems, Naujojo Delio LNJP ligoninės skubios pagalbos skyriuje tvyrojo chaosas.
Viena moteris susmuko prie palatos, kurioje buvo gydomas jos vyras.
„Man per sunku jį tokį matyti“, – sakė ji, kai brolis bandė ją paguosti.
Po išpuolio Pahalgame balandį Naujasis Delis apkaltino Pakistaną remiant ginkluotus užpuolikus. Islamabadas tai neigia.
Tas išpuolis gegužę išprovokavo kruvinus susirėmimus tarp branduolinį ginklą turinčių kaimynių. Paliaubos buvo sudarytos po keturias dienas trukusių abiejų pusių atakų ir kontratakų, per kurias žuvo daugiau nei 70 žmonių.
Ankstesnis reikšmingas išpuolis Indijos sostinėje įvyko 2011-ųjų rugsėjį, kai prie Naujojo Delio teismo rūmų sprogo lagamine paslėpta bomba; tąsyk žuvo mažiausiai 14 žmonių.
