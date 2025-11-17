Indija sudarė su JAV susitarimą dėl dujų

Vašingtono ir Naujojo Delio santykiai smarkiai pablogėjo rugpjūtį, kai prezidentas Donaldas Trumpas padidino Indijai taikomus muitus iki 50 procentų, o JAV pareigūnai apkaltino šią šalį, kad ji, pirkdama pigią rusišką naftą, padeda Rusijai kariauti Ukrainoje.
D. Trumpas pareiškė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis pagal būsimo prekybos susitarimo sąlygas sutiko sumažinti Rusijos naftos importą, tačiau Naujasis Delis to nepatvirtino.
Nepaisant nesutarimų dėl įvairių klausimų, įskaitant prekybą žemės ūkio produkcija ir Rusijos naftos pirkimus, Indija ir Jungtinės Valstijos toliau tęsia derybas.
Naftos ir gamtinių dujų ministras Hardeepas Singhas Puri sakė, kad Indija pasirašė vienerių metų trukmės sutartį, pagal kurią iš JAV Meksikos įlankos pakrantės per metus bus tiekiama 2,2 mln. tonų suskystintų gamtinių dujų – tai yra „beveik 10 procentų“ Indijos metinio kuro importo.
H. Puri teigimu, tai yra „pirmoji struktūrizuota sutartis JAV SGD tiekimo Indijos rinkai“.
„Siekdami užtikrinti saugų ir prieinamą SGD tiekimą Indijos gyventojams, mes diversifikuojame SGD tiekimo šaltinius“, – savo pranešime teigė H. Puri, pridurdamas, kad „Jungtinėms Valstijoms atsiveria viena iš didžiausių ir sparčiausiai augančių SGD rinkų pasaulyje“.
Po to, kai Vašingtonas įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms, spalio mėnesį Indijos valstybinė naftos perdirbimo įmonė „HPCL-Mittal Energy“ paskelbė sustabdžiusi rusiškos naftos pirkimus.
Privati kompanija „Reliance Industries“, kuri yra pagrindinė rusiškos naftos pirkėja Indijoje, taip pat pareiškė, kad šiuo metu atlieka JAV ir Europos Sąjungos nustatytų apribojimų poveikio įvertinimą.
Indijos ekonomika, pasaulyje pagal dydį užimanti penktąją vietą, didesnių vyriausybės išlaidų ir pagerėjusių vartotojų nuotaikų padedama tris mėnesius iki birželio 30 d. augo sparčiausiai per penkis ketvirčius.
Tačiau ekonomikai neigiamą įtaką ir toliau daro JAV muitai, o ekspertai prognozuoja, kad, jei netrukus nebus imtasi švelninimo priemonių, dėl jų BVP augimas šiais finansiniais metais gali sumažėti nuo 60 iki 80 bazinių punktų.
