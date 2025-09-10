JAV žada didinti spaudimą Indijai ir Kinijai, jei ES padarys tą patį

Telefonu įsijungęs į JAV ir ES pareigūnų derybas, prezidentas Donaldas Trumpas paminėjo galimybę įvesti 50–100 proc. muitus tokioms naftą perkančioms šalims kaip Kinija ir Indija, sakė pareigūnas, kuris neturėjo įgaliojimų viešai aptarinėti šias detales.
Derybos vyko ES pasiuntiniui Davidui O'Sullivanui, kuris vadovauja bloko pastangoms neleisti Maskvai apeiti sankcijų, su delegacija atvykus į Vašingtoną pirmadienio ir antradienio susitikimams.
D. Trumpas antradienį telefonu įsijungė į diskusijas drauge su Ukrainos ministre pirmininke, sakė minėtas JAV šaltinis.
„Pinigai Rusijos karo mašinai ateina Kinijai ir Indijai perkant naftą, – sakė pareigūnas. – Jei nesiimi spręsti pinigų šaltinio, neįmanoma sustabdyti karo mašinos.“
Derybose taip pat dalyvavo iždo sekretorius Scottas Bessentas ir pareigūnai iš JAV prekybos atstovo biuro bei Valstybės departamento.
Tačiau minimas vyriausybės pareigūnas pabrėžė, jog nors D. Trumpas yra pasirengęs veikti, jis mano, kad „ES turi būti su mumis“.
Kitas JAV pareigūnas paminėjo įstatymo projektą, kurį remia 85 senatoriai ir kuriuo D. Trumpui būtų suteikti įgaliojimai įvesti antrinius muitus su Rusija prekiaujančioms šalims, tačiau klausė, ar Europos Parlamentas turi politinės valios muitais didinti ekonominį spaudimą.
Be galimų muitų, kuriems D. Trumpas teikia pirmenybę, pareigūnai taip pat aptarinėjo įšaldyto Rusijos turto klausimą.
D. Trumpas sekmadienį pagrasino įvesti daugiau sankcijų Rusijai, Kremliui surengus savo didžiausią oro ataką prieš Ukrainą.
JAV lyderis taip pat pagrasino nubausti šalis, perkančias rusišką naftą, kad nutrauktų svarbų pajamų srautą Rusijos prezidento Vladimiro Putino karui. Tačiau kol kas D. Trumpas įvedė vadinamuosius antrinius tarifus tik Indijai.
„Norime pradėti veikti rimtai. Norime užbaigti šį karą, tad primygtinai skatiname savo draugus europiečius imtis veiksmų“, – antradienį sakė minėtas JAV pareigūnas.
ES rengia naują, jau 19-tą nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį, sankcijų Rusijai paketą. Blokas nurodo, kad į jį turėtų būti įtraukta daugiau antrinių sankcijų toms šalims, kurios padeda Maskvai apeiti sankcijas.
Vokietija ir Prancūzija spaudžia taikytis ir į Rusijos naftos milžinę „Lukoil“, pirmadienį sakė diplomatai.
S. Bessentas po pirmadienio susitikimo socialiniame tinkle „X“ parašė, kad svarstomos visos galimybės pagal D. Trumpo strategiją remti taikos derybas tarp Maskvos ir Kyjivo.
Iždo departamentas kol kas nekomentavo antradienio derybų.