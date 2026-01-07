Venesuelos laikinoji prezidentė: jokia užsienio valstybė mūsų šalies nevaldo

Buvusi nuverstojo lyderio Nicolo Maduro viceprezidentė siunčia prieštaringus signalus apie tai, kiek ji pasirengusi bendradarbiauti su D. Trumpu, kartais pasirinkdama taikų toną, kartais – nepaklusnų.
„Mūsų šalį valdo Venesuelos vyriausybė, to nedaro niekas kitas. Venesuelos nevaldo jokie užsienio subjektai“, – praėjus trims dienoms po to, kai JAV specialiosios pajėgos per pasaulį apstulbinusį reidą Karakase pagrobė N. Maduro ir jo žmoną, sakė D. Rodriguez.
D. Trumpas, savo ruožtu, tikina, kad dabar Karibų jūros regiono šaliai vadovauja Vašingtonas, bet taip pat minėjo esąs pasirengęs bendradarbiauti su D. Rodriguez, jei ši sutiksianti su jo reikalavimu suteikti prieigą prie Venesuelos milžiniškų naftos atsargų.
JAV prezidentas buvo stebėtinai atviras apie savo ketinimus dėl Pietų Amerikos šalies juodojo aukso atsargų: antradienį vėlai vakare savo platformoje „Truth Social“ paskelbė, kad D. Rodriguez „perduos Jungtinėms Valstijoms nuo 30 iki 50 milijonų barelių aukštos kokybės, sankcionuotos naftos“.
„Ši nafta bus parduodama rinkos kaina, o pinigus kontroliuosiu aš“ kaip prezidentas, teigė D. Trumpas, pridurdamas, kad pavedė energetikos sekretoriui Chrisui Wrightui šį planą nedelsiant įgyvendinti.
Baltos vėliavos nekels
D. Rodriguez ištiesė ranką susitaikymui, bet tuo pačiu ir baiminosi prarasti griežtosios linijos šalininkų, kurie kontroliuoja nuo N. Maduro suėmimo gatvėse patruliuojančias saugumo pajėgas ir sukarintas grupuotes, palaikymą.
„Mes esame tauta, kuri nepasiduoda, mes esame tauta, kuri nenuleidžia rankų“, – pareiškė ji, pagerbdama JAV atakų metu žuvusius „kankinius“.
Laikinoji prezidentė pranešė apie šalyje skelbiamą septynių dienų gedulą žuvusiųjų atminimui.
Venesuelos kariuomenė antradienį paskelbė 23 karių, tarp jų penkių generolų, žuvusių per JAV atakas, sąrašą, pirmą kartą patvirtindama patirtus nuostolius.
Pagrindinė Karakaso sąjungininkė Havana atskirai paskelbė 32 žuvusių kubiečių karių sąrašą. Daugelis jų buvo N. Maduro saugumo tarnybos nariai.
Civilių aukų skaičiaus operacijoje, kurios metu JAV pajėgos pagrobė N. Maduro ir C. Flores bei juos išskraidino į Niujorką teisti, Venesuela dar nepatvirtino.
Venesuelos generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas antradienį kalbėjo apie „dešimtis“ žuvusių civilių ir kariškių, bet išsamesnių duomenų nepateikė.
Maduro palaikymo demonstracija
Tūkstančiai prezidento ir jo žmonos rėmėjų, tarp jų ir įtakingas vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello, antradienį žygiavo Karakaso gatvėmis, reikalaudami juos paleisti.
Tuo metu daugybė šalyje itin nepopuliaraus N. Maduro priešininkų nebuvo linkę viešai švęsti jo nuvertimo, baimindamiesi dėl valstybės represijų.
N. Maduro ir C. Flores pirmadienį pasirodė teisme Niujorke, kur jie neigė kaltę dėl narkotikų kontrabandos ir kitų kaltinimų.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum paragino Jungtines Valstijas porai užtikrinti teisingą teismo procesą.
Iššūkiai laikinajai prezidentei
D. Rodriguez siekė parodyti vienybę su D. Cabello ir gynybos ministru Vladimiru Padrino Lopezu – dviem griežtosios linijos šalininkais, laikomais pagrindinėmis D. Maduro administracijos figūromis.
Opozicijos lyderė Maria Corina Machado, kurią po N. Maduro nuvertimo Vašingtonas paliko nuošalyje, interviu televizijai „Fox News“ įspėjo, kad laikinąja prezidente D. Rodriguez pasitikėti negalima.
„Delcy Rodriguez, kaip žinote, yra viena iš pagrindinių kankinimų, persekiojimų, korupcijos ir narkotikų kontrabandos architekčių“, – sakė ji.
„Ji yra pagrindinė Rusijos, Kinijos ir Irano sąjungininkė bei tarpininkė – tikrai ne tas asmuo, kuriuo galėtų pasitikėti tarptautiniai investuotojai“, – paaiškino Nobelio taikos premijos laureatė.
Žurnalistų sąjungos duomenimis, pirmadienį Venesueloje buvo sulaikyta 16 žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, o tai rodo, kad represinis saugumo aparatas toliau dirba.
Visgi, vėliau visi jie buvo paleisti.
D. Trumpas laikinąją prezidentę yra įspėjęs, kad ši sumokėsianti „labai didelę kainą, tikriausiai didesnę nei Maduro“, jei nesilaikys Vašingtono darbotvarkės.
Aukštus pareigas Venesuelos kariuomenėje ėjęs atsargos generolas prognozavo, kad D. Rodriguez atvers Venesuelą JAV naftos ir kasybos bendrovėms bei galbūt atnaujins diplomatinius santykius, kuriuos N. Maduro nutraukė 2019 m.
Jo įsitikinimu, D. Rodriguez taip pat sieks numalšinti kritiką dėl siaubingos žmogaus teisių padėties Venesueloje, paleisdama politinius kalinius.
D. Trumpas antradienį respublikonų įstatymų leidėjams sakė, kad N. Maduro yra „brutalus žmogus“, kuris „nužudė milijonus“, ir tikino, kad D. Rodriguez administracija uždarinėja kankinimų kamerą Karakase.
Venesuelos konstitucijoje nurodoma, kad po to, kai N. Maduro bus oficialiai paskelbtas nesančiu šalyje – o tai galima padaryti po šešių mėnesių, – per 30 dienų turi būti surengti rinkimai.
M. Corina Machado „Fox News“ sakė esanti įsitikinusi, kad opozicija, kuri plačiai laikoma tikrąja 2024 m. rinkimų nugalėtoja, rinkimuose surinktų „daugiau nei 90 proc. balsų“.
