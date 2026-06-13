 Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją

Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją (Papildyta)

2026-06-13 14:45
BNS inf.

Buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei (Ali Chamenei), kuris valdė šalį beveik 37 metus, kol vasario 28 dieną žuvo per Izraelio ir JAV oro smūgius, bus palaidotas liepos 9-ąją, šeštadienį pranešė valstybinė televizija.

<span>Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją</span>
Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją / ATTA KENARE / AFP nuotr.

Laidotuvės jo gimtajame mieste – šventajame Mašhado mieste šiaurės rytų Irane – iš pradžių buvo planuotos kovo mėnesį, bet dėl karo buvo atidėtos.

Jos vyks po trijų dienų laidotuvių ceremonijų sostinėje Teherane, prasidėsiančių liepos 4 dieną, ir dar vienos laidotuvių renginių dienos šventajame Komo mieste liepos 7-ąją, teigiama televizijos pranešime.

Teherano mero pavaduotojas Mohammadas Aminas Tavakolizadeh (Mohamadas Aminas Tavakolizadė) anksčiau šį mėnesį sakė, kad Teherane laidotuvių ceremonijoje laukiama iki 20 mln. žmonių.

Liepos 4-ąją – valstybinių laidotuvių pradžios dieną – Jungtinės Valstijos minės 250-ąsias Nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metines.

Ali Khamenei sūnus Mojtaba (Modžtaba) kovo pradžioje perėmė jo pareigas, tapęs trečiuoju aukščiausiuoju lyderiu nuo Islamo Respublikos įkūrimo 1979 metais.

Mojtaba Khamenei buvo sužeistas per smūgius, per kuriuos žuvo jo tėvas ir daugybė kitų pareigūnų.

Nuo paskyrimo aukščiausiuoju lyderiu jis nėra pasirodęs viešumoje ir bendrauja tik per jo vardu skelbiamus pareiškimus.

Šiame straipsnyje:
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Ali Khamenei
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laidotuvės

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