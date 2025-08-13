ISW: Rusija padarė didžiausią per daugiau nei metus paros pažangą Ukrainoje

Apie tai skelbiama prieš pat Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje penktadienį.
Rugpjūčio 12-ąją, palyginti su ankstesne diena, Rusijos kariuomenė užėmė arba pareiškė užėmusi 110 kv. km plotą. Tai didžiausias skaičius nuo 2024-ųjų gegužės pabaigos.
Pastaraisiais mėnesiais Maskvai paprastai prireikdavo penkių ar šešių dienų tokiam tempui pasiekti, nors pastarosiomis savaitėmis Rusijos pažanga paspartėjo.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pripažino, kad Rusijos kariuomenė netoli rytinio Dobropilios angliakasių miesto pasistūmėjo iki 10 kilometrų, tačiau patikino, kad Kyjivas netrukus juos sunaikins.
Rusija trečiadienį pranešė, kad užėmė du kaimus netoli Dobropilios.
Apie 70 proc. Rusijos prasiveržimų Ukrainoje šiais metais yra rytinėje Donecko srityje, kurią Kremlius teigė aneksavęs 2022 metų rugsėjį.
Antradienio duomenimis, Maskva kontroliavo arba tvirtino kontroliuojanti 79 proc. regiono, palyginti su 62 proc. prieš metus.
Rusijos kariuomenė taip pat ilgiau kaip pusantrų metų bando užimti kalnakasių miestą Pokrovską, o 2023 metų gegužę užėmė Bachmutą.
Pavojuje taip pat yra du paskutiniai didieji Kyjivo kontroliuojami regiono miestai – Slovjanskas ir Kramatorskas, kuris yra svarbus fronto logistikos centras.
Nuo balandžio Rusijos pažanga Ukrainoje kas mėnesį spartėjo.
Remiantis AFP atlikta instituto duomenų analize, nuo 2024 metų rugpjūčio 12 dienos iki 2025 metų rugpjūčio 12-osios Rusijos kariuomenė užėmė daugiau nei 6,1 tūkst. kv. km plotą – keturis kartus daugiau nei ankstesniais metais.
Tačiau šie Rusijos puolimai sudaro mažiau nei 1 procentą ikikarinės Ukrainos teritorijos, įskaitant Krymą ir Donbasą.
Šiuo metu Rusija visiškai arba iš dalies kontroliuoja 19 proc. Ukrainos teritorijos.