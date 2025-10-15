Italijoje prieš futbolo rungtynes su Izraeliu aktyvistai susirėmė su policija

Demonstracijos rengtos piktinantis, kad rengiamos rungtynės, protestuotojų nuomone, neturėtų būti žaidžiamos dėl Izraelio karo veiksmų Gazos Ruože.
Pirmadienį pasirašytas susitarimas dėl paliaubų Gazos Ruože ir Izraelio bei „Hamas“ apsikeitimas įkaitais ir kaliniais neįtikino maždaug 10 tūkst. protestuotojų, atvykusių į nedidelį Italijos šiaurės rytuose esantį miestą ir kurių nedidelė dalis eisenos pabaigoje įsitraukė į neramumus.
Demonstraciją už kelių kilometrų nuo stadiono „Bluenergy Stadium“, kuriame vyko I grupės rungtynės, kurias 3:0 laimėjo Italija, stebėjo daugiau kaip 1 tūkst. policijos pareigūnų ir kariuomenės darbuotojų, o virš galvų skraidė sraigtasparniai ir dronai.
Tikimybė, kad protestuotojai pasieks stadioną, buvo nedidelė, nes aplink stadioną buvo įrengti patikros punktai, o žiūrovai, norėdami stebėti rungtynes, kurios buvo svarbios Italijai siekiant pirmą kartą nuo 2014-ųjų patekti į Pasaulio futbolo čempionatą, turėjo praeiti betonines užtvaras ir metalo detektorius.
Saugumo operacija buvo siekiama sustabdyti riaušes ir užtikrinti, kad niekas nesiartintų prie teritorijos ar Izraelio komandos. Visgi nors eitynės prasidėjo taikiai, jos baigėsi policijai panaudojus vandens patranką ir ašarines dujas prieš kai kuriuos eitynių dalyvius, kurie į pareigūnus mėtė sviedinius.
Apie 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku pradėjus judėti eitynėms, smurtinių neramumų požymių buvo nedaug, o garsiausias triukšmas buvo keliamas būgnų ir garso sistemų, šokant įvairaus amžiaus žmonėms, mojavusiems palestiniečių vėliavomis ir plakatais su užrašu „Parodykite Izraeliui raudoną kortelę“.
„Bombų nebėra, ir tai mus džiugina, tačiau šio taikos plano problema ta, kad nekalbama apie Palestinos valstybę“, – sakė 61 metų palestinietis Ameras Hasanas iš Vakarų Kranto, kuris Italijoje gyvena nuo tada, kai prieš 42 metus išvyko studijuoti.
„Nekalbama nei apie apsisprendimo teisę, nei apie Vakarų Krantą, nei apie Gazos (Ruožo) likimą (...), atrodo, kad Gazos (Ruožą) valdys Tony Blairas ir Donaldas Trumpas, palestiniečiams nedalyvaujant“, – teigė jis.
„Neturėtume žaisti šių rungtynių, nes jose žaidžia komanda, atstovaujanti genocidą vykdžiusiai tautai“, – tęsė jis.
A. Hasanas yra Veneto ir Friulio-Venecijos Džulijos regionų palestiniečių bendruomenių atstovas, kuris kartu su keturiomis kitomis asociacijomis surengė antradienio eitynes ir priėmė daugiau kaip 340 aktyvistų grupių iš visos Italijos.
Paveiktas ir krepšinis Ispanijoje
Tuo metu Ispanijoje dėl iškilusios propalestinietiškų protestų grėsmės krepšinio komandos nusprendė žaisti namų rungtynes su varžovais iš Izraelio už uždarų durų.
Antradienį Valensijos „Valencia Basket“ pranešė, kad neparduos bilietų į trečiadienį vyksiančias Eurolygos rungtynes su Tel Avivo „Hapoel“.
„Valencia Basket“ išnaudojo visas galimybes užtikrinti, kad jos abonementų turėtojai nepraleistų rytojaus Eurolygos rungtynių arenoje „Roig Arena“, – sakoma klubo pranešime. – Tačiau, atsižvelgdamas į esamą riziką ir saugumo pajėgų bei vyriausybės delegacijos rekomendacijas, klubas privalo teikti pirmenybę sirgalių ir darbuotojų saugumui, todėl priėmė sprendimą rungtynes žaisti už uždarų durų.“
Klubas teigė suprantąs, kad „dabartinėmis aplinkybėmis joks sprendimas negali patikti visiems, tačiau šiuo atveju, jo nuomone, tikslinga visų saugumą iškelti aukščiau visko“.
Antrajame pagal pajėgumą Europos turnyre „EuroCup“ Katalonijos klubas „Basquet Manresa“ trečiadienį taip pat žais už uždarų durų su Jeruzalės „Hapoel“, o Tenerifės „CB Canarias“ tą patį padarė antradienį vykusiose krepšinio FIBA Čempionų lygos rungtynėse su Herclijos „Bnei Herzliya“.
Praėjusį mėnesį propalestinietiški protestai gerokai sutrikdė Ispanijos dviračių lenktynes „Vuelta“ – kai kurie etapai buvo nutraukti, o kai kurie – sutrumpinti. Paskutinis etapas Madride negalėjo būti baigtas dėl protestų, kuriuose buvo kritikuojamas Izraelio komandos dalyvavimas šiose lenktynėse.
