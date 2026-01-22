 Pareigūnai: audra Sicilijoje padarė 740 mln. eurų žalą

Pareigūnai: audra Sicilijoje padarė 740 mln. eurų žalą

2026-01-22 20:37
BNS inf.

Šią savaitę pietinės Italijos pakrantės rajonus nusiaubusi audra Sicilijoje padarė šimtus milijonų eurų žalos, ketvirtadienį pranešė regiono gubernatorius.

Pareigūnai: audra Sicilijoje padarė 740 mln. eurų žalą
Pareigūnai: audra Sicilijoje padarė 740 mln. eurų žalą / Scanpix nuotr.

Pareigūnai pasakojo, kad audros „Harry“ bangos siekė 16 metrų ir nusiaubė kelis pakrantės rajonus Sicilijoje, Sardinijoje bei Kalabrijoje.

Sicilijos gubernatorius Renato Schifani (Renatas Skifanis) nurodė, kad audros padaryta žala siekia 740 mln. eurų.

Italijos žiniasklaidai jis sakė, kad tai buvo „pati smarkiausia audra, nusiaubusi Siciliją pastaraisiais metais“.

Sardinijos gubernatorė Alessandra Todde (Alesandra Todė) teigė, kad jos vadovaujamam regionui padaryta žala siekia šimtus milijonų eurų.

Skelbiama, kad audros metu buvo apgadinti jūros pakrantės keliai, namai ir restoranai, taip pat vietovės, itin populiarios turistų tarpe.

Gyventojai iš pakrančių rajonų buvo evakuoti, apie sužeistuosius kol kas pranešta nebuvo.

Italijos civilinės saugos agentūros vadovas Fabio Ciciliano (Fabijas Čičilianas) sakė, kad perspėjimai apie orų sąlygas leido pagalbos tarnyboms laiku pasirengti.

„Šioje teritorijoje buvo imtasi prevencinių priemonių, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes, todėl nebuvo nei žuvusių, nei sužeistų“, – pridūrė jis. 

Šiame straipsnyje:
audra Harry
Italija
Sicilija
žala

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų