„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, jiems buvo perduotas mirusio įkaito karstas, kuris yra pakeliui pas IDF (kariuomenės) pajėgas Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dar vieno Gazos Ruože laikyto įkaito palaikai
2025-11-04 21:24
Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui buvo perduoti dar vieno Gazos Ruože laikyto Izraelio įkaito palaikai pagal paliaubų susitarimą su islamistų kovotojų grupuote „Hamas“.
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dar vieno Gazos Ruože laikyto įkaito palaikai / Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai