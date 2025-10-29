 Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože

2025-10-29 17:50
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienį smogė ginklų sandėliui šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, praėjus kelioms valandoms po to, kai paskelbė atnaujinanti paliaubų vykdymą po naktinių smūgių bangos.

Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože / Scanpix nuotr.

„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenė) surengė tikslų smūgį Beit Lahijos rajone šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, taikydamasi į teroristinės infrastruktūros objektą, kuriame buvo laikomi ginklai ir aviacijos priemonės, skirtos panaudoti artėjančiam teroro išpuoliui prieš IDF karius ir Izraelio valstybę įvykdyti“, – teigiama kariuomenės pranešime.

Šiame straipsnyje:
Izraelio kariuomenė
ginklų sandėlis
Gazos ruožas

Marazmas
Kas jais bepatikės?
1
0
Visi komentarai (1)

