 Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras žada nepalaikyti paliaubų susitarimo

2025-10-09 10:57
BNS inf.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas ketvirtadienį sakė, kad nepritaria žydų valstybės ir „Hamas“ susitarimui dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, ir tvirtino, kad balsuos prieš jį.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras žada nepalaikyti paliaubų susitarimo / Scanpix nuotr.

„Yra didžiulė baimė dėl pasekmių ištuštinus kalėjimus ir paleidus kitą teroristų lyderių kartą, padarysiančią viską, kad toliau čia plukdytų žydų kraujo upes, Dieve sergėk“, – socialiniame tinkle „X“ parašė B. Smotrichas.

„Vien dėl šios priežasties negalime prisidėti prie trumparegiško šventimo ar balsavimo už susitarimą“, – sakė jis.

Izraelis ir palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ ketvirtadienį sudarė susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, pagal kurį per kelias dienas gali būti išlaisvinti likę gyvi įkaitai.

Susitarime, kuris turėtų būti pasirašytas ketvirtadienį, taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.

