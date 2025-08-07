 Izraelio oro linijų bendrovės biuras Paryžiuje apipaišytas antiizraelietiškais grafičiais

2025-08-07 17:16
BNS inf.

Izraelio oro linijų bendrovė „El Al“ ketvirtadienį pranešė, kad jos biuras Paryžiuje buvo apipaišytas antiizraelietiškais grafičiais. 

Izraelio oro linijų bendrovės biuras Paryžiuje apipaišytas antiizraelietiškais grafičiais / Scanpix nuotr.

Pasak bendrovės, šis incidentas kelia nerimą.

Grafičiai buvo pastebėti ketvirtadienio rytą. „El Al“ teigimu, incidento metu biure nebuvo darbuotojų, o nukentėjusiųjų nėra.

Socialiniuose tinkluose išplatintose nuotraukose matyti raudonais dažais ištepliotos stiklinės durys ir sienos, ant kurių parašyta frazė „El Al“ – genocido oro linijos“.

Aviakompanija pareiškė, kad smerkia ir labai rimtai vertina šį incidentą, ir pridūrė, kad jis tiriamas glaudžiai bendradarbiaujant su Izraelio ir Prancūzijos pareigūnais.

Izraelio transporto ministrė Miri Regev pasmerkė šį aktą ir pareiškė, kad jį paskatino Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) vykdoma politika Gazos Ruožo atžvilgiu.

„Šiandien tai „El Al“, rytoj – „Air France“, – socialiniuose tinkluose rašė ministrė.

„Kai prezidentas Macronas skelbia pranešimus, kuriais apdovanoja „Hamas“, štai koks būna rezultatas“, – pridūrė ji.

Šis incidentas įvyko didėjant diplomatinei įtampai dėl E. Macrono pažado rugsėjį pripažinti palestiniečių valstybingumą. Šiam jo žingsniui pritarė ir kelios kitos Europos valstybės, o Izraelis jį pasmerkė.

Izraelio užsienio reikalų ministerija taip pat pasmerkė tai, ką pavadino antisemitiniu išpuoliu, ir paragino Prancūzijos vyriausybę užtikrinti „El Al“ darbuotojų ir biurų saugumą bei patraukti kaltininkus atsakomybėn.

Prancūzijos žydų bendruomenė, kuri yra viena didžiausių pasaulyje, jau daug mėnesių gyvena įtampoje, nes nuo 2023 metų spalio 7 dienos, kai įvyko „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, po kurio prasidėjo karas Gazos Ruože, padaugėjo išpuolių ir paminklų išniekinimo atvejų.

Gegužę žalios spalvos dažais buvo ištepliotos kelios Paryžiuje esančios žydų vietos, įskaitant Prancūzijos Holokausto memorialą, tris sinagogas ir žydų restoraną miesto centre. 

Šiame straipsnyje:
el al prancūzija
antisemitizmas

