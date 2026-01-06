Izraelio pajėgos sudavė smūgių taikiniams Pietų ir Rytų Libane

Smūgiai suduoti po to, kai buvo išplatintas perspėjimas apie planuojamas atakas prieš grupuočių „Hezbollah“ ir „Hamas“ taikinius keturiuose kaimuose.
Tai buvo pirmas toks Izraelio ginkluotųjų pajėgų įspėjimas šiais metais, šaliai tęsiant karinius veiksmus Libane, nors galioja paliaubos su „Hezbollah“.
Naujienų agentūros AFP fotografas viename iš atakuotų Pietų Libano kaimų Kfar Hatoje užfiksavo dešimtis šeimų, bėgančių po paskelbto įspėjimo, danguje skraidančius dronus ir netoliese budėjusius greitosios pagalbos bei ugniagesių automobilius.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) patvirtino smūgius minėtuose keturiuose kaimuose.
Vėliau agentūra informavo apie naują atakų seriją netoli pietinių Saksakijos ir Sarafando miestų. Apie šiuos smūgius gyventojai nebuvo iš anksto įspėti.
Izraelio kariuomenė išplatintame pareiškime nurodė, kad „pradėjo smūgius „Hezbollah“ ir „Hamas“ teroro taikiniams Libane“.
Dviejuose atskiruose įrašuose socialiniame tinkle „X“ kariuomenės atstovas spaudai arabų kalba pulkininkas Avichay Adraee nurodė, kad taikiniais tapo Kfar Hatos ir Anano kaimai Pietų Libane bei al Manara ir Ain al Tina šalies rytuose.
A. Adraee teigė, kad kariuomenė smogs „Hezbollah“ objektams Kfar Hatoje ir Ain al Tinoje, taip pat „Hamas“ infrastruktūrai Anane ir al Manaroje.
NNA duomenimis, al Manaroje atakuotas namas priklausė Sharhabilui Sayedui – 2024 metais Izraelio nukautam „Hamas“ lyderiui Libane.
Nepaisant jau metus trunkančių paliaubų tarp Izraelio ir „Hezbollah“, žydų valstybė reguliariai rengia reidus Libane, dažniausiai skelbdama apie bombarduojamus „Hezbollah“ objektus ir operatyvininkus, o kartais – ir apie „Hamas“ taikinius.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad sekmadienį per Izraelio smūgį transporto priemonei, važiavusiai apie 10 kilometrų atstumu nuo sienos, žuvo du žmonės.
(be temos)