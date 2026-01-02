Izraelis smogė taikiniams Pietų Libane

Esą atakuota ir teritorija, kurią Irano remiamos grupuotės elitinis dalinys naudojo pratyboms. Dar viena taikinys buvo pastatas, kuriame „Hezbollah“ laikė ginklus.
Vietos žiniasklaida pranešė apie dešimtis atakų. Domenų apie aukas kol kas nėra. Liudininkai, be to, pasakojo matę naikintuvus virš sostinės Beiruto. Libano naujienų agentūros NNA teigimu, koviniai lėktuvai taip pat skrido šalies rytuose.
Po daugiau kaip metus trukusių abipusių atakų, prasidėjusių po „Hamas“ ir kitų radikalių palestiniečių grupuočių išpuolio Izraelyje 2023 m. spalio 7 d. ir tada kilusio Gazos karo, Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų, kurios galioja nuo 2024 m. lapkričio. Tačiau pastarosiomis savaitėmis įtampa tarp Izraelio, „Hezbollah“ ir Libano vyriausybės vėl smarkiai išaugo.
Izraelis siekia „Hezbollah“ nusiginklavimo. Libano vyriausybė pareiškė tai remianti ir pažadėjo, kad iki praėjusių metų pabaigos įgyvendins pirmą svarbų grupuotės nuginklavimo etapą. Tačiau kol kas apie pirmojo etapo užbaigimą nebuvo paskelbta.
Izraelis kaltina „Hezbollah“ persigrupuojant ir ginkluojantis. Tuo jis argumentuoja ir kone kasdien rengiamas atakas prieš taikinius kaimyninėje šalyje. JT duomenimis, per jas nuo paliaubų įsigaliojimo žuvo daugiau kaip 100 civilių.
Pati grupuotė niekada nepritarė nusiginklavimo tvarkaraščiui. Generalinis sekretorius Naimas Qassimas vis pabrėžia, kad kovotojai, priešingai nei Izraelis, laikosi paliaubų. „Hezbollah“, be to, reikalauja Izraelio dalinių išvedimo iš penkių likusių postų Pietų Libane.
Naujausi komentarai