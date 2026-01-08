Libanas pranešė baigęs pirmąjį „Hezbollah“ nuginklavimo etapą

Pareiškime kariuomenė nurodė, kad „pasiekė pirmojo etapo tikslus“ ir ketina planą išplėsti likusioje Libano dalyje.
„Hezbollah“, susilpnėjusi po 2024 metų lapkričio mėnesį vykusio karo su Izraeliu, atsisako atiduoti savo ginklus likusioje Libano dalyje.
Kariuomenė teigė dabar kontroliuojanti teritoriją į pietus nuo Litanio upės, išskyrus teritorijas ir pozicijas netoli sienos, „kurias vis dar yra užėmęs Izraelis“.
Nepaisant daugiau nei metus galiojančių „Hezbollah“ ir Izraelio paliaubų, kuriose numatyta, kad Izraelis turi pasitraukti iš Libano teritorijos, Izraelis ir toliau užima penkis strateginius taškus netoli sienos.
Izraelio kariuomenė vis dar vykdo operacijas prieš „Hezbollah“, kurią kaltina siekiu persiginkluoti, ir abejoja Libano kariuomenės pastangų veiksmingumu.
Pagal paliaubų susitarimą „Hezbollah“ turi atitraukti savo pajėgas į šiaurę nuo Litanio upės, o jos karinė infrastruktūra evakuotose teritorijose turi būti išmontuota.
Libano kariuomenė teigė, kad jos operacijos bus tęsiamos į pietus nuo Litanio upės, siekiant „užbaigti nesprogusios amunicijos likvidavimą“ ir ieškoti „Hezbollah“ iškastų tunelių.
Ji pridūrė, kad imsis priemonių „visam laikui užkirsti kelią ginkluotoms grupuotėms atkurti savo pajėgumus“.
Kariuomenės vadas Rodolphe'as Haykalas (Rodolfas Haikalas) ketvirtadienio popietę turėtų informuoti vyriausybę apie padarytą pažangą.
Jungtinės Valstijos daro didelį spaudimą Libano vyriausybei nuginkluoti Irano remiamą „Hezbollah“, baiminantis, kad Izraelio atakos gali padažnėti.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras sekmadienį gyrė Libano vyriausybės ir kariuomenės pastangas, tačiau pridūrė, kad jų „toli gražu nepakanka“.
Komitetui, kurį sudaro Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, Libano, Izraelio ir Jungtinių Tautų atstovai, pavesta stebėti ugnies nutraukimą.
Naujausi komentarai