Izraelio premjero biuras: Gazos Ruože nukauti penki „Hamas“ aukšto rango teroristai

„Šiandien „Hamas“ vėl pažeidė paliaubas, į Izraelio kontroliuojamą teritoriją nusiuntusi teroristą, kad šis užpultų IDF (Izraelio kariuomenės – BNS) karius. Reaguodamas į tai, Izraelis likvidavo penkis „Hamas“ aukšto rango teroristus“, – parašė B. Netanyahu biuras socialiniame tinkle „X“, turėdamas omenyje teritorijas už vadinamosios geltonosios linijos Gazos Ruože.
Vadinamoji geltonoji linija žymi ribą Gazos Ruožo viduje, nuo kurios Izraelio kariai pasitraukė į pozicijas į rytus pagal JAV tarpininkaujamas paliaubas.
„Izraelis visiškai laikosi paliaubų, o „Hamas“ – ne... Mes vėl raginame tarpininkus reikalauti, kad „Hamas“ laikytųsi savo įsipareigojimų pagal paliaubas“, – pridūrė biuras.
Izraelio kariuomenė kiek anksčiau šeštadienį pareiškė, kad „ginkluotas teroristas“ peržengė vadinamąją geltonąją liniją Gazos Ruože ir šaudė į karius, „akivaizdžiai pažeisdamas paliaubų susitarimą“.
Žydų valstybės kariuomenė taip pat nurodė, kad, reaguodama į šį incidentą pietinėje Gazos Ruožo dalyje – kelyje, naudojamame humanitarinės pagalbos pristatymui į teritoriją, ji „pradėjo smogti teroristų taikiniams Gazos Ruože“.
Tuo metu Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad šeštadienį per kelis Izraelio oro smūgius šioje palestiniečių teritorijoje žuvo 21 žmogus, o dar dešimtys buvo sužeisti.
Agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP pranešė, kad „šį vakarą per penkis atskirus Izraelio oro smūgius žuvo 21 kankinys, o tai yra akivaizdus paliaubų Gazos Ruože pažeidimas“.
Trapios paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ įsigaliojo spalio 10 dieną, praėjus kiek daugiau nei dvejiems metams nuo karo pradžios, ir abi pusės vis kaltina viena kitą jų pažeidimu.
Karą sukėlė 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 221 žmogus.
Remiantis Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 69,7 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai