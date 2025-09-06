Per Izraelio smūgį Gazos mieste sugriautas daugiaaukštis

Apie šią ataką pranešta po to, kai kariuomenė prieš planuojamą puolimą, kurio tikslas yra užimti šią teritoriją, įspėjo žmones pasitraukti į piečiau esančią „humanitarinę zoną“.
Izraelis jau kelias savaites įspėja apie naują puolimą, nukreiptą prieš didžiausią Gazos Ruožo miestą, tačiau jokio tvarkaraščio nepateikė. Žydų valstybė suintensyvino antskrydžius šiame rajone ir operacijas miesto pakraščiuose nepaisydama raginimų atsisakyti atitinkamų planų, kurie sukėlė būgštavimus, jog gali dar labiau pablogėti jau ir taip sudėtingos humanitarinės sąlygos.
Kariuomenė šeštadienį paskelbė, kad smogė į Gazos mieste esantį daugiaaukštį, ir kartu pažymėjo, jog „Hamas“ teroristai šiame pastate įrengė žvalgybos duomenų rinkimo įrangą ir pastatė stebėjimo postus, kad galėtų stebėti“ Izraelio karius. Kariuomenė pridūrė, kad ėmėsi „priemonių, jog sumažintų žalą civiliams“.
Liudininkai identifikavo šį pastatą kaip „Sussi Tower“ ir nurodė, kad jis buvo sunaikintas, o Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip šis maždaug 15 aukštų statinys sugriūva ir pasklinda dulkių ir dūmų debesis.
Kariuomenė pareiškė, kad artimiausiomis dienomis taikysis į statinius, kuriais, kaip manoma, naudojasi „Hamas“, ypač į aukštus pastatus. Ji šeštadienį taip pat davė nurodymus evakuotis iš dar vieno daugiaaukščio ir įspėjo apie gresiantį smūgį.
Kariuomenės atstovas kiek anksčiau paragino gyventojus išvykti iš miesto ir keliauti į Al Mavasį, esantį palei pietinę pakrantę, kur, pasak kariškių, bus teikiama humanitarinė ir medicininė pagalba. „Pasinaudokite šia proga ir kuo greičiau persikelkite į (Al Mavasio) humanitarinę zoną, kur jau yra tūkstančiai žmonių“, – socialiniuose tinkluose tvirtino atstovas Avichay‘us Adraee.
Izraelis Al Mavasį saugia zona pirmąkart paskelbė dar karo pradžioje, tačiau nuo to laiko ne kartą ją atakavo, sakydamas, kad taikėsi į tarp civilių besislapstančius „Hamas“ smogikus.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikai užpuolė Izraelio pasienio bendruomenes. Dėl to žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai.
Per atsakomuosius Izraelio smūgius iki šiol žuvo mažiausiai 64 368 palestiniečiai, taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
