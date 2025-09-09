„Remiantis preliminaria informacija, per išpuolį žuvo kapralas Baderas Saadas Mohammedas al Humaidi al Dosari (Baderas Saadas Mohamedas Homaidis Dosaris), Vidaus saugumo pajėgų („Lekhwiya“) narys“, – sakoma pranešime, kuriame priduriama, kad kiti saugumo pajėgų nariai buvo sužeisti.
Kataras: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo vidaus saugumo pajėgų narys
2025-09-09 20:37
Kataro vidaus reikalų ministerija pranešė, kad antradienį per Izraelio smūgį Dohoje prieš palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius žuvo šalies vidaus saugumo pajėgų narys.
Kataras: per Izraelio smūgį Dohoje žuvo vidaus saugumo pajėgų narys / Scanpix nuotr.
