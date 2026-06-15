Per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo šeši žmonės

Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos Ruožą vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios.
Per Izraelio oro smūgį Džabalijos pabėgėlių stovyklai šiauriniame Gazos Ruože žuvo keturi žmonės, o dar keli buvo sužeisti, pranešė civilinės saugos agentūra – gelbėjimo tarnyba, veikianti „Hamas“ valdžios kontrolėje.
Gazos Ruožo „Al Shifa“ ligoninė informavo, kad priėmė keturis žuvusiųjų kūnus ir suteikė pagalbą penkiems sužeistiesiems.
Izraelio kariuomenės atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP teigė, kad per ataką Džabalijoje buvo „smūgiuota „Hamas“ teroristams“.
Dar du žmonės žuvo per atskirus Izraelio pajėgų apšaudymus pietinėje srityje, nurodė civilinės saugos tarnyba.
Izraelio kariuomenė šių dviejų incidentų nekomentavo.
Nuo spalio 10-osios, kai įsigaliojo paliaubos, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 986 palestiniečiai. Tokius duomenis pateikia „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios skaičiavimus Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Izraelio kariuomenė per tą patį laikotarpį pranešė apie penkias savo karių žūtis.
Dėl žiniasklaidos priemonėms taikomų apribojimų ir ribotos prieigos Gazos Ruože agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti aukų skaičiaus ar laisvai nušviesti ten vykstančio smurto.
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