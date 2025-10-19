Izraelis atgavo dar dviejų įkaitų kūnus

Gazos Ruože vis dar laikomų įkaitų kūnų klausimas tapo kliūtimi įgyvendinant paliaubas, Izraeliui pareiškus, kad atidarys pagrindinius vartus į teritoriją, kai bus grąžinti visi palaikai.
Pagalbos agentūros ragina vėl atidaryti Rafacho pasienio punktą tarp Gazos Ruožo ir Egipto, kad į teritoriją patektų didesnis maisto, degalų ir vaistų srautas.
Tuo metu Gazos Ruožo gelbėtojai pranešė apie naują smurtą kai kuriose vietovėse, nepaisant paliaubų.
„Hamas“ ginkluotasis sparnas, Ezzedine al-Qassamo (Ezedino Kasamo) brigados, šeštadienio vakarą perdavė dviejų įkaitų palaikus pagal JAV tarpininkaujamą paliaubų susitarimą.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras patvirtino, kad Raudonasis Kryžius gavo palaikus ir perdavė juos Izraelio pajėgoms identifikavimui.
B. Netanyahu perspėjo, kad karas Gazos Ruože nesibaigs, kol „Hamas“ nenusiginkluos, o palestiniečių teritorija nebus demilitarizuota.
„Kai tai bus sėkmingai įvykdyta – tikiuosi, lengvai, bet jei ne, tai sunkiai – tada karas baigsis“, – dešiniojo sparno Izraelio 14-ajam kanalui sakė jis.
B. Netanyahu – ilgiausiai Izraelio vyriausybei vadovaujantis asmuo – taip pat sakė, kad dalyvaus kitų metų rinkimuose ir tikisi laimėti.
„Hamas“ iki šiol priešinosi nusiginklavimui ir, nutraukus kovas, ėmėsi veiksmų, kad vėl įtvirtintų savo kontrolę Gazos Ruože.
JAV Valstybės departamentas šeštadienį pareiškė turintis „patikimų pranešimų“, kad „Hamas“ planuoja išpuolį prieš civilius Gazos Ruožo gyventojus, ir perspėjo, kad tai būtų „paliaubų pažeidimas“.
„Jei „Hamas“ įvykdys šį išpuolį, bus imtasi priemonių Gazos Ruožo gyventojams apsaugoti ir paliaubų vientisumui išsaugoti“, – teigiama pranešime, nenurodant atakos pobūdžio ar taikinio.
