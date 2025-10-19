 Izraelis identifikavo antrą iš dviejų šeštadienį „Hamas“ grąžintų kūnų

2025-10-19 13:41
BNS inf.

Izraelis sekmadienį patvirtino, kad antrasis iš dviejų mirusių įkaitų, kuriuos ankstesnę dieną grąžino islamistų kovotojų grupuotė „Hamas“, yra Tailando žemės ūkio darbininkas, žuvęs per 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį. 

Izraelis identifikavo antrą iš dviejų šeštadienį „Hamas“ grąžintų kūnų / FADEL SENNA / AFP nuotr.

Tailandiečio kūną po išpuolio „Hamas“ nugabeno į Gazos Ruožą.

Izraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad po to, kai mirusio įkaito kūnas buvo oficialiai identifikuotas, kariuomenė informavo mirusio įkaito Sonthayos Oakkharasro (Sontajos Okarasros) šeimą apie palaikų grąžinimą į Izraelį.

Pagal JAV inicijuotą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą islamistų grupuotė grąžino Izraeliui visus 20 likusių gyvų įkaitų ir perdavė 12 žuvusių įkaitų kūnų.

Pagal susitarimo sąlygas, „Hamas“ turėjo perduoti visus gyvus ir, jei įmanoma, mirusius įkaitus iki pirmadienio 6 valandos.

„Hamas“ pareiškė, kad jai reikia laiko ir specializuotos įrangos, kad iš Gazos Ruožo griuvėsių ištrauktų likusius žuvusius įkaitus. 

karas Izraelyje
Gaza
Hamas
kūnai
belaisviai
identifikavo palaikus

