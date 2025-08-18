Izraelis atšaukė Australijos atstovų Palestiniečių autonomijoje vizas

Gideonas Saaras socialiniame tinkle „X“ sakė, kad toks žingsnis žengtas dar ir dėl to, kad Australijos vyriausybė atšaukė vieno Izraelio kraštutinių dešiniųjų politiko vizą.
„Nusprendžiau atšaukti Australijos atstovų vizas“, – platformoje „X“ parašė G. Saaras. Pasak jo, Australijos ambasadorius Izraelyje „ką tik buvo apie tai informuotas.“
„Taip pat nurodžiau Izraelio ambasadai Kanberoje atidžiai išnagrinėti bet kokį oficialų Australijos gyventojų prašymą išduoti vizą į Izraelį“, – sakė jis.
„Tokių veiksmų imtasi, Australijai nusprendus pripažinti „Palestinos valstybę“ ir nepagrįstai atsisakius išduoti vizas izraeliečiams“, – pridūrė G. Saaras.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų politikas Simcha Rotmanas, kurio partija yra valdančiojoje ministro pirmininko Benjamino Netanyahu koalicijoje, turėjo kalbėti Australijos žydų asociacijos organizuotuose renginiuose.
Tačiau Australija pirmadienį atšaukė jo vizą. Australų vidaus reikalų ministras Tony Burke'as pareiškė, kad Australija nepriims į šalį žmonių, kurstančių nesantaiką.
Renginio organizatoriai S. Rothmano vizos panaikinimą pavadino antisemitiniu.
„Kol Australijoje siaučia antisemitizmas, įskaitant smurto prieš žydus ir žydų institucijas apraiškas, Australijos vyriausybė renkasi jį kurstyti melagingais kaltinimais“, – „X“ rašė G. Saaras.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is praėjusią savaitę pareiškė, kad Kanbera rugsėjį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažins Palestinos valstybę.
Kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Kanadą, jau anksčiau paskelbė apie planus rugsėjį pripažinti palestiniečių valstybę.
Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karui trunkant ilgiau nei metus ir 10 mėnesių, Gazos Ruože susidarė siaubingos humanitarinės sąlygos.
Pernai, tęsiantis karui, kurį išprovokavo 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, kelios kitos valstybės taip pat prakalbo apie palestiniečių valstybės pripažinimą.
