Izraelis nurodė palestiniečiams prieš puolimą pasitraukti iš Gazos miesto

Kariuomenė nenurodė, kada planuoja pradėti puolimą didžiausiam urbanistiniam Gazos Ruožo centrui užimti, o anksčiau yra sakiusi, kad apie tai nebus skelbiama iš anksto norint išlaikyti netikėtumo elementą.
„Pasinaudokite galimybe iš anksto pasitraukti į (Mavasio) humanitarinę zoną ir prisidėti prie tūkstančių ten jau nuvykusių žmonių“, – socialiniuose tinkluose sakė kariuomenės atstovas Avichay Adraee (Avičajus Andrajis).
Atskirai kariuomenė nurodė, kad Mavasyje pietinėje Gazos Ruožo pakrantėje yra „lauko ligoninių, vandentiekis, gėlinimo objektų, be to, nuolat tiekiamas maistas, palapinės, vaistai ir medicininė įranga“.
Teigiama, kad pagalba ten toliau bus teikiama, bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis (JT) ir tarptautinėmis organizacijomis, tuo pačiu metu „plečiant sausumos operaciją“.
Izraelis Mavasį saugia zona paskelbė dar karo pradžioje, bet ne kartą sudavė smūgių šioje zonoje, teigdamas, kad taikosi į palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kovotojus, besislepiančius tarp civilių.
Gazos miesto gyventojai šeštadienį naujienų agentūrai AFP sakė manantys, kad nebūtų didelio skirtumo tarp pasilikimo ir pasitraukimo.
„Kai kas sako, kad turėtume evakuotis, kiti – kad turėtume likti, – kalbėjo 48 metų Abdel Nasseras Mushtaha (Abdel Naseras Muštaha). – Tačiau visur Gazos (Ruože) – bombardavimai ir mirtis. Pastaruosius pusantrų metų didžiausi bombardavimai, sukėlę civilių žudynes, vyko Mavasyje, šioje vadinamojoje humanitarinėje zonoje.“
„Mums jau jokio skirtumo“, – pridūrė jo 20-metė dukra Samia Mushtaha (Samija Muštaha).
Kariuomenės raginimas gyventojams pasitraukti paskelbtas tokiu metu, kai ji intensyvina savo operacijas aplink Gazos miestą, nepaisydama didėjančio vidaus ir tarptautinio spaudimo užbaigti karą, išprovokuotą „Hamas“ 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolio Izraelyje.
