 Izraelis: Raudonajam Kryžiui perduoti Gazos Ruože laikyto įkaito palaikai

2025-11-13 22:28
BNS inf.

Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui perduoti vieno iš keturių paskutinių įkaitų Gazos Ruože palaikai.

Izraelis: Raudonajam Kryžiui perduoti Gazos Ruože laikyto įkaito palaikai / AP nuotr.

„Pasak Raudonojo Kryžiaus pateiktos informacijos, vieno mirusio įkaito karstas perduotas organizacijai ir keliauja pas IDF (Izraelio kariuomenės) karius Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės išplatintame pranešime.

Praėjusį mėnesį pradėjus galioti paliauboms, islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, paimtų per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, dėl kurio prasidėjo karas.

Iš 28 žuvusių įkaitų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, iki šiol grąžino 23.

Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. kalintų palestiniečių ir grąžino šimtų palestiniečių palaikus.

Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinimu grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.

