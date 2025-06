Izraelis vėl smogė Irano požeminei urano sodrinimo gamyklai

„Agresorius vėl atakavo Fordo branduolinį objektą“, – pranešė Irano naujienų agentūra „Tasnim“, cituodama Komo provincijos, kurioje yra objektas, krizių valdymo pareigūno atstovą spaudai.

Naujausi išpuoliai įvykdyti praėjus dienai po to, kai Jungtinės Valstijos surengė precedento neturinčius smūgius Irano branduoliniams objektams, įskaitant Fordo, Natanzo ir Isfahano vietovėse.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad amerikiečių aviacijos smūgiai visiškai sunaikino pagrindinius Irano branduolinius objektus, tačiau kiti pareigūnai teigė, kad dar per anksti vertinti tikrąjį poveikį Irano branduolinei programai.

Iranas pasmerkė išpuolį ir pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, pažymėdamas, kad po JAV bombardavimo „nebuvo jokių radioaktyvios taršos požymių“.

JAV smūgiai buvo suduoti praėjus maždaug 10 dienų po to, kai Izraelis surengė ataką prieš Iraną, per kurią žuvo branduolinės energetikos mokslininkai, aukščiausio rango kariuomenės vadai, taip pat buvo smogta karinėms bazėms, branduoliniams objektams ir gyvenamiesiems rajonams visoje šalyje.

Irano televizija taip pat pranešė apie įtariamą Izraelio aviacijos smūgį į liūdnai pagarsėjusio Irano Evino kalėjimo Teherane vartus. Irano žiniasklaida spėja, kad smūgį galėjo suduoti dronas.

Žiniasklaida paskelbė nespalvotą stebėjimo kamerų filmuotą medžiagą, kurioje, atrodo, užfiksuotas smūgis. Šis kalėjimas žinomas tuo, kad jame laikomi dvigubą pilietybę turintys asmenys ir vakariečiai, kuriuos Iranas dažnai naudoja kaip kozirius derybose su Vakarais.

Izraelis kol kas nepripažino įvykdęs šį smūgį.

Evine taip pat yra specialūs politinių kalinių ir su Vakarais susijusių asmenų skyriai, kuriems vadovauja sukarinta Revoliucinė gvardija, atskaitinga tik aukščiausiajam lyderiui ajatolai Ali Khamenei (Ali Chamenėjui). Šiai įstaigai taikomos JAV ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos.

Be to, pirmadienį Izraelis sudavė smūgį Irano sostinės elektros tiekimo sistemai, todėl kai kurios miesto dalys liko be elektros, pranešė Irano žiniasklaida.

Teherano šiaurinėje dalyje elektros skirstymo linija „buvo pažeista, todėl kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas“, pranešė naujienų agentūra „Fars“.