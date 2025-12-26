Japonijoje – išpuolis: panaudojant peilį ir purškiamą skystį sužeista 15 žmonių

„Visi penkiolika žmonių buvo nugabenti į ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP teigė gaisrinės tarnybos pareigūnas Mišimos mieste, į pietvakarius nuo Tokijo.
Pareigūnas, kuris nenorėjo būti įvardytas, sakė, kad iš 15 aukų aštuonios buvo sužeisti peiliu, o septynios – dėl skysčio.
Kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės, cituodamos neįvardytus šaltinius, teigė, kad skystis galimai buvo baliklis.
Įvykio vietoje dirbę gelbėtojai penkias aukas priskyrė skubios pagalbos reikalaujantiems asmenims, tačiau visi sužeistieji liko sąmoningi, sakė pareigūnas.
To paties ugniagesių departamento pareigūnas Tomoharu Sugiyama (Tomoharu Sugijama) teigė, kad apie 16.30 val. vietos (9.30 val. Lietuvos) laiku buvo gautas skambutis iš netoliese esančios gumos gamyklos, kad „kažkas peiliu dūrė penkiems ar šešiems žmonėms“ ir kad taip pat buvo panaudotas „purškiamas skystis“.
Japonijos žiniasklaida, įskaitant visuomeninį transliuotoją NHK, pranešė, kad policija sulaikė vyrą, įtariamą bandymu nužudyti.
Dienraščio „Asahi Shimbun“ cituoti tyrimui artimi šaltiniai sakė, kad vyras, kuriam virš 30, buvo susijęs su fabriku.
Laikraštis ir kiti žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad jis, atrodo, dėvėjo dujokaukę. „Asahi Shimbun“ taip pat teigė, kad jis buvo ginkluotas, leidinio žodžiais, išgyvenimo peiliu.
NHK skelbė, kad vyras policijai sakė esąs 38 metų amžiaus.
Mišimoje esanti gamykla priklauso kompanijai „Yokohama Rubber Co.“, kurios veikla, kaip nurodyta bendrovės interneto svetainėje, apima sunkvežimių ir autobusų padangų gamybą.
Japonijoje nusikalstamumo lygis yra vienas mažiausių pasaulyje, o žmogžudystės įvyksta labai retai, iš dalies dėl griežtų ginklų laikymo taisyklių.
Visgi Japonijoje retkarčiais pasitaiko smurtinių nusikaltimų panaudojant peilius ir net šaudynių, įskaitant buvusio ministro pirmininko Shinzo Abe (Šindzo Abės) nužudymą 2022-aisiais.
Vienas japonas spalį buvo nuteistas mirties bausme už seriją išpuolių 2023-iaisiais, kurių metu žuvo keturi žmonės, tarp jų du policijos pareigūnai.
Taip pat vienas 43-ejų vyras buvo apkaltintas pasikėsinimu nužudyti po to, kai vienoje Tokijo stotyje, netoli Tokijo universiteto, prestižiškiausio Japonijoje, užpuolė jauną vyrą.
