JAV pranešta apie penktą su tymais siejamą mirties atvejį

Lankasterio apygardos sveikatos apsaugos pareigūnai patvirtino, kad nuo šios itin užkrečiamos ligos mirė neskiepytas gyventojas, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Šis regionas garsėja gausia amišų bendruomene – tai itin konservatyvi krikščionių bendruomenė, vengianti šiuolaikinio gyvenimo būdo ir pasižyminti mažesniu skiepijimo lygiu nei visa visuomenė.
Valstijos pareigūnų duomenimis, per protrūkį 29 Pensilvanijos apygardose tymais susirgo 943 žmonės.
JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) duomenimis, iki rugsėjo 24 d. 47 valstijose buvo užregistruoti 3 642 tymų atvejai.
2000 m., po daugelį metų vykdytų veiksmingų skiepijimo kampanijų, tymai JAV buvo paskelbti išnaikintais. Iki XX a. septintojo dešimtmečio, kai buvo sukurta vakcina nuo šios ligos, JAV kasmet mirdavo šimtai vaikų.
Tačiau pastaraisiais metais liga vėl grėsmingai išplito, augant skepticizmui dėl vakcinų ir nepasitikėjimui sveikatos apsaugos institucijomis, kuriuos dar pakurstė prezidento Donaldo Trumpo arši kritika visuomenės sveikatos apsaugos vadovams per COVID-19 pandemiją.
Pastaruoju metu D. Trumpo sveikatos sekretorius Robertas Kennedy jaunesnysis taip pat reiškė skepticizmą dėl vakcinų, ne kartą skleidė melagingą informaciją apie vakciną nuo tymų ir menkino šios gyvybei pavojingos ligos rimtumą.
R. Kennedy jaunesnysis taip pat viešai abejojo, ar kai kuriuos mirčių atvejus pastaruoju metu tikrai sukėlė ši liga, tačiau nepateikė jokių abejones pagrindžiančių įrodymų.
Visi Pensilvanijoje mirę žmonės buvo neskiepyti.
Tymai sukelia karščiavimą, kvėpavimo takų simptomus ir skausmingą bėrimą, o sunkiais atvejais gali kilti tokių komplikacijų kaip plaučių uždegimas ir smegenų uždegimas, galintys baigtis mirtimi.
Nuo šios ligos pasaulyje kasmet tebemiršta dešimtys tūkstančių žmonių.
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