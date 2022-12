JAV siaubia gamtos stichijos: vėjas iki 100 km/val, patvinęs vanduo ir kaustantis šaltis

Dėl smarkaus vėjo šaltis dar labiau nepakenčiamas.

„Šaltis siaubingas. Smelkia kiaurai“, – sakė kalbintas praeivis.

Vietos policija ir remonto darbus atliekantys ekipažai skuba į apledėjusius kelius, kad likviduotų šalčio ir slidaus kelio sukeltų avarijų padarinius. Tuo tarpu eiliniai amerikiečiai su stichija kovoja savo kiemuose.

„Nėra taip blogai. Turiu omenyje šalta, bet užsikuriame židinį. Sunkiausia su šunimi, gal žinote ką daryti su šunimi, kai aplink ledas? Išvaliau dalį aikštelės, kad galėčiau jį išvesti. Teks laukti, kol visa kita ištirps. “, – pasakojo Siatlo gyventojas David Sarjantson.

Siatlo miestą padengė plikšala. Valdžia nusprendė uždaryti dalį kelių ir gatvių, kad būtų mažiau avarijų ir traumų.

„Na, gerai, kad bent keliai beveik tušti. Bent jau ten nėra jokių nesąmonių. Turint omenyje, tai trumpalaikis reiškinys, iki vakaro turėtų praeiti. Todėl nesijaudinu.“, – situaciją komentavo Siatlo gyventojas Darren Desmarais.

Šalčio ir vėtrų banga dabar ritasi per centrines lygumas ir taikosi į tankiai gyvenamą rytinę pakrantę. Ten padėtį komplikuoja dėl mėnulio fazės patvinęs vanduo. Negana to, siaučia stiprėjantys vėjai, kurie privarė dar daugiau vandens į pakrantes aplink Niujorką.

„Didžiuoju obuoliu“ vadinamas didmiestis priverstas ruoštis ir šalčiui, ir potvyniui.

„Dabar pradedame ruošti miestą kitam etapui, kai savaitgalį staigiai kris temperatūra, gerokai žemiau minuso. Ant žemės dėl didelio kritulių kiekio susidarys plikšala. Tam taip pat privalome pasiruošti, be to, pūs stiprūs vėjas, kurio gūsiai sieks 100 kilometrų per valandą.“, – tvirtino Niujorko nepaprastųjų padėčių komisaras Zachary Iscol.

Tokin itin bjaurų orą laukuose itin vaizdingai apibūdino vietinės televizinės stoties vedėjas, kuriam teko dirbti rytinei laidai prieš pat kalėdinį savaitgalį. Tuo metu vyravo dvidešimt laipsnių šalčio.

„Įprastai aš pristatau sportą. Čia artimiausias porą dienų viskas atšaukta. Taigi, ar gali būti geresnis laikas paprašyti sportininko ateitį į darbą penkiomis valandomis anksčiau, nei jis atsibustų įprastai, atsistoti šaltyje per vėją ir sniegą, kad jis pasakytų kitiems žmonėms to nedaryti.“, – ironizavo KWWL sporto vedėjas Mark Woodley.