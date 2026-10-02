JAV siunčia į Artimuosius Rytus dar vieną lėktuvnešį

Kaip skelbiama, naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. „Wall Street Journal“ duomenimis, JAV savo pajėgas regione padidins 9–10 tūkst. karių.
Šie pranešimai kursto spėliones, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų JAV gali surengti naujas atakas prieš Iraną. Į atitinkamą klausimą interviu žurnalui „Time“ JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai trumpai atsakė: „Gali būti“.
„Wall Street Journal“ ir „Axios“ pranešė, kad lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ sekmadienį paliko savo bazę San Diege. Pirmadienį išplaukė ir kiti laivai, tarp jų – amfibinis puolimo laivas.
JAV jau yra dislokavusios Artimuosiuose Rytuose lėktuvnešius „USS George H.W. Bush“ ir „USS George Washington“. Jei šie laivai liks regione ir atplaukus trečiajam lėktuvnešiui, tuomet, „Wall Street Journal“ duomenimis, tai bus pirmas kartas nuo balandžio, kai JAV regione turės tris lėktuvnešių kovines grupes.
Laikraštis, cituodamas JAV pareigūną, nurodo, kad dabar siunčiami kariai prisidėtų prie daugiau kaip 50 tūkst. karių, kurie jau yra regione.
Vis dėlto „Axios“, remdamasis JAV pareigūnu, taip pat pranešė, kad kol kas neaišku, ar „USS Theodore Roosevelt“ pakeis vieną iš kitų dviejų lėktuvnešių, ar bus dislokuotas papildomai.
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