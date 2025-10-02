 JAV teiks Ukrainai žvalgybinę informaciją raketų smūgiams

2025-10-02 10:17
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, ketina teikti Ukrainai žvalgybinę informaciją atakoms ilgojo nuotolio raketomis prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis amerikiečių vyriausybės atstovais. 

JAV teiks Ukrainai žvalgybinę informaciją raketų smūgiams / Scanpix nuotr.

JAV jau seniai dalijasi žvalgybos informacija su Kijevu, tačiau trečiadienio pranešime teigiama, kad minėtas sprendimas palengvintų Ukrainai smūgius naftos perdirbimo gamykloms, naftotiekiams, elektrinėms ir kitai infrastruktūrai Rusijoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, be to, svarsto tiekti Kyjivui  ginklų, kurie galėtų pasiekti tolesnius taikinius Rusijoje. Anot panešimo, JAV atstovai prašo NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą.

Tai yra dar vienas ženklas, kad D. Trumpas keičia savo kursą Rusijos atžvilgiu. Neseniai jis kalbėjo, kad Kyjivas galėtų atsikovoti visą Rusijos okupuotą šalies teritoriją.

