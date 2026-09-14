Jemeno husiai toliau skina pergales

Sukilėliai taip pat teigė, kad, keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų.
Sukilėliai dislokavo kovotojus Didžiosiojo Chanišo ir Mažojo Chanišo salose, esančiose 160 km į šiaurę nuo Bab al Mandebo sąsiaurio, teigė du vyriausybės pareigūnai ir vienas husių atstovas.
Husiai perėmė salas po to, kai šimtai su vyriausybe susijusių pajėgų pasitraukė iš salyno, teigė anonimiškai kalbėję pareigūnai.
Salos buvo užimtos po to, kai sukilėliai praėjusią savaitę iš Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybės pajėgų atkovojo Muchos uostamiestį bei Majuno salą, esančią Bab al Mandebo sąsiauryje.
Husių karinis atstovas Yahya Saree taip pat teigė, kad sukilėliai pirmadienį „įvykdė didelio masto karinę operaciją, nukreiptą prieš karinius objektus ir infrastruktūrą, įskaitant naikintuvų angarus, radarus, kilimo ir tūpimo takus, šaudmenų sandėlius ir kitus taikinius, esančius Karaliaus Khalido (Chalido) oro pajėgų bazėje Chamis Mušaite“.
Konfliktas Jemene suintensyvėjo sekmadienį, vyriausybės pajėgoms pradėjus atakas prieš Irano remiamus husių sukilėlius palei Raudonąją jūrą, o husiams apšaudžius kaimyninę Saudo Arabiją, kuri remia Jemeno vyriausybę.
Tuo tarpu Jemeno vyriausybė pažadėjo pasiųsti daugiau pajėgų į Raudonosios jūros pakrantę, o vienas pareigūnas pripažino „skausmingą“ pralaimėjimą, kai husiai užėmė Muchos uostamiestį ir salą Bab al Mandebo sąsiauryje – svarbioje alternatyvoje Hormuzo sąsiauriui.
Ši eskalacija – ypač husių atakos prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą ir jos laivybą Raudonojoje jūroje – didina spaudimą pasauliniam naftos tiekimui bei kainoms, o tai gali suteikti Iranui pranašumą jo kare su amerikiečiais.
Iranas pranešė, kad pirmadienį Omane planuotas susitikimas su Persijos įlankos valstybėmis aptarti situaciją Hormuzo sąsiauryje buvo atidėtas Saudo Arabijos prašymu, nurodant karą Jemene.
„Tiesa, kad Saudo Arabija paprašė atidėti šį susitikimą, – teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei. – Jemeno klausimo nurodymas kaip priežasties yra melaginga dingstis“, – pridūrė jis Teherane vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo naujienų agentūra AFP.
Jemenui rizikuojant vėl įklimpti į pilietinį karą, Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad nuo rugsėjo pradžios dėl kovos veiksmų skurdžioje šalyje savo namus paliko daugiau nei 80 tūkst. žmonių.
(be temos)
(be temos)