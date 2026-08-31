„Jie mane pakars“ – žiniasklaida cituoja Putiną, bijantį pralaimėjimo kare

Kaip leidiniui pasakojo šaltiniai iš prezidento aplinkos, V. Putinas tam tikru karo momentu sau artimiems asmenims pareiškė: „Jie mane pakars“. Kontekstas, kuriame buvo ištarta ši frazė, taip pat kitos pokalbio detalės nepatikslinamos.
Straipsnio autoriai, remdamiesi, be kita ko, viešosios nuomonės apklausų duomenimis, pažymi, kad tarp Rusijos gyventojų auga nepasitenkinimas karu. Elito nuotaikos dar niūresnės, rašo „The Economist“.
Pasak vieno iš leidinio šaltinių, didžiausia problema yra ne tiek ekonomikos būklė ar karinių laimėjimų nebuvimas, kiek veltui praėjęs laikas: kad ir koks būtų galutinis rezultatas, beveik penkeri metai karo jau yra nesėkmė. „Stiprėja jausmas, kad caras nuogas“, – teigė kitas Rusijos elito atstovas.
Tačiau palikti karo situacijos tokios, kokia ji yra dabar, Rusijos valdžia irgi negali. „Inertiški scenarijai Kremliui nenaudingi“, – teigė vienas iš leidinio pašnekovų, pažymėdamas, kad veltui eikvojami ekonominiai ištekliai ir politinis kapitalas.
Nė viena iš ekonominių ar politinių problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria Rusija, V. Putinui nėra mirtinai pavojinga – jis turi ekonominių išteklių ir represinį aparatą, kurie leidžia jam tęsti karą. Tačiau, kaip rašo „The Economist“, karo suvokimas šalies viduje turi reikšmės.
Niekas nežino, kas vyksta V. Putino galvoje, pripažįsta straipsnio autoriai. Tačiau, kaip jie spėja, Kremliaus vadovas, tikriausiai, „vadovaujasi nusikalstama savo režimo logika: niekada nerodyti silpnumo“.
Dėl šios priežasties Rusijos valdžia, kaip jau yra dariusi anksčiau, gali ryžtis eskalacijai, kad išbristų iš aklavietės, kurioje atsidūrė. Tarp galimų scenarijų „The Economist“ mini hibridinio karo intensyvėjimą ir diversijas, nukreiptas prieš šalis – Ukrainos sąjungininkes.
Be kita ko, leidinio teigimu, Vakarų žvalgybos mano, kad Rusija gali smogti Europoje esančioms gamykloms, gaminančioms įrangą Ukrainos karinėms reikmėms. Vis dėlto apie tiesioginę karinę konfrontaciją su NATO, jų vertinimu, kalba neina.
Be to, Rusija, tikėtina, ketina sustiprinti smūgius Ukrainai. Rusijos gynybos ministerija jau paskelbė, kad ėmė rengtis masinėms atakoms prieš Ukrainos energetikos objektus.