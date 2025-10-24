JK žvalgyba: Šiaurės Korėjos kariai padeda Rusijai pulti Ukrainą

Apie tai socialinių tinklų platformoje „X“ pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.
Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Šiaurės Korėjos karinis personalas Rusijos Kursko regione koordinuoja žvalgybą ir teikia pagalbą Rusijai puolant Ukrainą.
Tai pirmas užfiksuotas atvejis, kai Šiaurės Korėjos pajėgos tiesiogiai remia arba padeda vykdyti Rusijos puolamąsias operacijas Ukrainos teritorijoje.
Visų pirma Šiaurės Korėjos dronų operatoriai padeda Rusijos pajėgoms raketų paleidimo sistemomis atakuoti Ukrainos pozicijas Sumų regione.
„Nors labai tikėtina, kad KLDR pajėgos jau pirmiau vykdė taktinius nepilotuojamųjų orlaivių antskrydžius ir žvalgybines nepilotuojamųjų skraidyklių operacijas prieš Ukrainos pajėgas Rusijos Kursko regione, jie visų pirma buvo pėstininkais, vykdančiais puolamąsias kovines operacijas prieš Ukrainos pajėgas Kursko regione“, – teigiama ministerijos pranešime.
Ministerija teigia, kad Šiaurės Korėja naudojasi Rusijos karu prieš Ukrainą kaip galimybe patobulinti savo kariuomenės kovinius pajėgumus.
Anot Didžiosios Britanijos žvalgybos, Šiaurės Korėjos pajėgos per puolamąsias kovines operacijas prieš Ukrainos pajėgas Kursko regione prarado daugiau nei 6 tūkst. karių – daugiau nei pusę iš maždaug 11 tūkst. ten dislokuotų Šiaurės Korėjos kareivių.
Britų žvalgyba pabrėžia, kad bet kokiam sprendimui dislokuoti Šiaurės Korėjos karius Ukrainos teritorijoje turėtų pritarti ir Vladimiras Putinas, ir Kim Jong Unas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba apskaičiavo, kad kare prieš Ukrainą žuvo apie 2 tūkst. karių, kuriuos Šiaurės Korėja atsiuntė Rusijai padėti.