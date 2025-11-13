JT maisto agentūros perspėjo apie 16-oje pasaulio vietų gresiantį badą

Bendroje JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir Pasaulinės maisto programos (WFP) ataskaitoje teigiama, kad konfliktai ir smurtas skatina didelį maisto trūkumą daugumoje šalių, kurios susiduria su bado grėsme.
Romoje įsikūrusios agentūros nurodė, kad blogiausia padėtis yra Haityje, Palestiniečių teritorijose, Pietų Sudane, Sudane ir Jemene. Šių valstybių „gyventojams gresia neišvengiamas katastrofiško bado pavojus“.
JT maisto agentūros „prie labai didelį susirūpinimą keliančių šalių“ tai pat priskyrė Afganistaną, Kongo Demokratinę Respubliką (Kongo DR), Mianmarą, Nigeriją, Somalį ir Siriją.
Į sąrašą taip pat pateko Burkina Fasas, Čadas, Kenija ir Bangladeše gyvenantys rohinjų pabėgėliai.
„Esame ant visiškai išvengiamo bado katastrofos slenksčio, kuri kelia grėsmę plačiai paplitusiam badui daugelyje šalių“, – sakė WFP vykdomoji direktorė Cindy McCain (Sindi Makein), perspėdama, kad neveiklumas „tik skatins dar didesnį nestabilumą, migraciją ir konfliktus“.
Ataskaitoje pabrėžiamas didžiulis humanitarinės pagalbos finansavimo trūkumas ir nurodoma, kad iš 29 mlrd. JAV dolerių (25 mlrd. eurų), reikalingų padėti rizikos grupei priskiriamiems asmenims, gauta tik 10,5 mlrd. dolerių (apie 9 mlrd. mlrd. eurų).
WFP pažymėjo, kad dėl finansavimo apkarpymo ji buvo priversta mažinti pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, taip pat kai kuriose šalyse sustabdyti maitinimo programas mokyklose.
FAO įspėjo apie kylančią grėsmę pastangoms apsaugoti žemės ūkio pragyvenimo šaltinius, „kurie yra būtini maisto gamybos stabilizavimui ir pasikartojančių krizių prevencijai“.
Ji sakė, kad finansavimas buvo reikalingas sėkloms įsigyti ir apmokėti sąskaitas už gyvulių veterinarinę priežiūrą ir gydymą, „prieš prasidedant sėjos sezonui ar įvykstant naujiems sukrėtimams“.
