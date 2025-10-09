 JT teigia, kad turi pakankamai atsargų tris mėnesius maitinti visą Gazos Ruožą

2025-10-09 13:37
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) palestiniečių pabėgėlių agentūra UNRWA ketvirtadienį sveikino Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų kaip didžiulį palengvėjimą ir teigė esanti pasirengusi Gazos Ruožą užtvindyti skubiai reikalingais maisto produktais.

JT teigia, kad turi pakankamai atsargų tris mėnesius maitinti visą Gazos Ruožą / Scanpix nuotr.

„UNRWA turi maisto produktų, vaistų ir kitų būtiniausių dalykų siųsti į Gazos (Ruožą). Turime pakankamai, kad aprūpintume maistu visus gyventojus ateinančius tris mėnesius“, – socialiniame tinkle „X“ sakė agentūros vadovas Philippe'as Lazzarini.

Gaza
Maistas
Jungtinės tautos

dušanski smarvė
Kodėl juos turi maitinti JT? Tegul sionistiniai žudikai dabar maitina.
