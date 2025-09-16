JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą

JT nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija (COI), kuri nekalba pasaulinės organizacijos vardu ir jau yra sulaukusi griežtos Izraelio kritikos, nustatė, kad „Gazoje vykdomas ir tebevyksta genocidas“, naujienų agentūrai AFP sakė komisijos vadovė Navi Pillay.
„O atsakinga už tai yra Izraelio valstybė.“
Komisija, kuriai pavesta tirti žmogaus teisių padėtį okupuotose palestiniečių teritorijose, savo naujausią ataskaitą paskelbė praėjus beveik dvejiems metams po to, kai Gazoje prasidėjo karas, kurį išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytas kruvinas išpuolis Izraelio teritorijoje.
„Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo beveik 65 tūkst. žmonių.
Didžioji dauguma Gazos gyventojų buvo bent kartą priversti palikti savo gyvenamąją vietą, o Izraeliui dedant vis daugiau pastangų imti kontroliuoti Gazos miestą, kuriame JT paskelbė visuotinį badą, vidiniais pabėgėliais tampa vis daugiau gyventojų.
COI padarė išvadą, kad Izraelio valdžios institucijos ir pajėgos nuo 2023 m. spalio įvykdė „keturis iš penkių genocido aktų“, nurodytų 1948 m. Genocido konvencijoje.
Tai „grupės narių žudymas, sunkus kūno sužalojimas ar psichinės žalos padarymas grupės nariams, tyčinis gyvenimo sąlygų, kuriomis siekiama visiškai ar iš dalies fiziškai sunaikinti grupę, sudarymas ir priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią gimstamumui grupėje, taikymas“.
„Siekiant sunaikinti“
Tyrėjai teigė, kad aiškūs Izraelio civilinės ir karinės valdžios institucijų pareiškimai ir Izraelio pajėgų elgesio modelis „rodo, kad genocido veiksmai buvo vykdomi siekiant sunaikinti... Gazos Ruože gyvenančius palestiniečius kaip grupę“.
Ataskaitoje daroma išvada, kad Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir buvęs gynybos ministras Yoavas Gallantas „kurstė genocidą ir kad Izraelio valdžios institucijos nesiėmė jokių veiksmų, kad nubaustų juos už šį kurstymą“.
„Atsakomybė už šiuos žiaurius nusikaltimus tenka aukščiausiems Izraelio valdžios sluoksniams“, – pareiškė 83-erių metų N. Pillay, buvusi Pietų Afrikos Respublikos teisėja, kadaise vadovavusi tarptautiniam Ruandos tribunolui ir ėjusi JT žmogaus teisių vadovo pareigas.
Komisija nėra teisinė institucija, tačiau jos ataskaitose gali būti daromas diplomatinis spaudimas ir pateikiama įrodymų, kurie vėliau gali būti naudojami teismuose.
N. Pillay naujienų agentūrai AFP sakė, kad komisija bendradarbiauja su Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroru.
„Su jais pasidalijome gausybe informacijos“, – pasakė ji.
„Bendrininkavimas“
„Tarptautinė bendruomenė negali tylėti dėl Izraelio vykdomos genocido kampanijos prieš Palestinos žmones Gazoje“, – pristatydama savo galutinę ataskaitą tvirtino N. Pillay.
„Jei nesiimama jokių veiksmų tam sustabdyti, tai prilygsta bendrininkavimui“, – perspėjo ji.
Nuo pat karo pradžios Izraelis sulaukė daugelio nevyriausybinių organizacijų, nepriklausomų JT ekspertų ir net tarptautinių teismų kaltinimų dėl genocido Gazoje.
Izraelio valdžia tokius kaltinimus atkakliai neigia.
Pačios JT situacijos Gazoje genocidu kol kas nevadina, nors gegužę už humanitarinę pagalbą atsakingos šios organizacijos institucijos vadovas paragino pasaulio lyderius „imtis ryžtingų veiksmų siekiant užkirsti kelią genocidui“, o jos teisių apsaugos vadovas praėjusią savaitę pasmerkė Izraelio „genocidinę retoriką“.
Praėjusių metų sausį Tarptautinis Teisingumo Teismas nurodė Izraeliui neleisti, kad Gazoje būtų vykdomi „genocido“ aktai.
Po keturių mėnesių TBT išdavė B. Netanyahu ir Y. Gallanto arešto orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, supykusi dėl tokio teismo sprendimo, praėjusį mėnesį dviem TBT teisėjams ir dviem prokurorams pritaikė sankcijas ir, be kita ko, uždraudė jiems atvykti į Jungtines Valstijas ir įšaldė jų turtą šioje šalyje.
