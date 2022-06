Karas: raketomis apšaudoma Odesos sritis, yra sužeistų

Apie tai pranešė operatyvinė komanda „Pivden“.

Patekus į vienos iš regiono gyvenviečių gyvenamąjį rajoną, apytiksliai 500 kv. m plote buvo sugriauti keli gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Smūgio vietoje kilo gaisras.

Pirminiais duomenimis, sužeisti šeši žmonės, tarp jų vienas vaikas.

ISW: įsibrovėliai Ukrainos pozicijų apšaudymą sustiprino 2,5 karto

Birželio 26 dieną pietų kryptimi Rusijos kariai tęsė gynybines operacijas ir atakavo Ukrainos pozicijas. Tai pranešė Karo studijų institutas (ISW), skelbia UNIAN.

Kaip rašoma suvestinėje, OK „South“ nurodė, kad Rusijos pajėgos apšaudymo intensyvumą padidino 150 proc.

Rusijos kariuomenė pradėjo artilerijos ir raketų atakas visame pietiniame fronte įvairiuose Zaporižios, Chersono, Nikolajevo ir Dnipropetrovsko regionų regionuose.

Ukrainos generalinis štabas ir operatyvinė vadovybė pietuose nurodė, kad Rusijos pajėgos siekia neleisti Ukrainos pajėgoms persigrupuoti išilgai pietinių fronto linijų.

Rusijos kariuomenė dar kartą nesėkmingai bandė atgauti savo prarastas pozicijas Potiomkine, Chersono srities šiaurės vakaruose.

Siekdami atremti pastarojo meto Ukrainos kontratakas, rusų kariai sustiprina Ukrainos pozicijų artilerijos apšaudymą, ypač prie Chersono ir Mykolajivo regionų sienos vakariniame Inguletso upės krante.

Okupantai toliau stiprina savo karinį buvimą „Gyvačių“ saloje prie Odesos regiono krantų, siekdami išplėsti savo kontrolę pietvakarinėje Juodosios jūros dalyje.

ISW: V. Putinas paskyrė naują asmenį, atsakingą už karą Ukrainoje

Rusijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo karinio-politinio direktorato vadovas generolas pulkininkas Genadijus Židko vadovauja vadinamajai „specialiajai operacijai“ Ukrainoje, praneša UNIAN.

Tai pranešė Karo studijų institutas (ISW).

Be to, ISW teigė, kad Kremlius ir toliau manipuliuoja Rusijos įstatymais, siekdamas vykdyti „slaptą mobilizaciją“ ir tęsti karą Ukrainoje be visiškos mobilizacijos.

Rusijos Valstybės Dūma birželio 28 d. paskelbė apie planus svarstyti karo prievolės įstatymo pataisą, kuri leistų jaunuoliams karines sutartis siūlyti iškart sulaukus pilnametystės arba baigus vidurinę mokyklą, taip apeinant šauktinių poreikį. dalyvauti kariniuose mokymuose.

G-7 lyderiai pasišaipė iš V. Putino

Pasaulio lyderiai sekmadienį pasišaipė iš Rusijos prezidento V. Putino pastangų kurti „kieto bičo“ įvaizdį, kai per Didžiojo septyneto (G-7) aukščiausio lygio susitikimą susirinkę pietų juokavo, ar jiems derėtų nusirengti iki marškinių ar net likti be jų.

„Švarkus pasiliekam? Nusivelkam? Ar mums nusivilkti švarkus?“ – paklausė Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), sėsdamasis prie stalo vaizdingoje Elmau pilyje Bavarijoje, kur Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) surengė septynių galingųjų demokratinių šalių lyderių susitikimą.

Tuomet Britanijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų lyderiai ėmė sarkastiškai plėtoti šią temą.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (Džastinas Triudo) pasiūlė nusirengti, kai bus daroma oficiali nuotrauka. Tuomet B. Johnsonas replikavo: „Turim parodyti, kad esam kietesni už Putiną.“

„Turėsim pasirodyti raiti apnuogintomis krūtinėmis“, – tęsė J. Trudeau, turėdamas galvoje 2009 metais paskelbtą pagarsėjusią V. Putino nuotrauką, kurioje Rusijos lyderis matomas jojantis žirgu be marškinių.

„Jojimas yra geriausia“, – tarė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), akivaizdžiai netaikydama drabužių klausimo sau.

B. Johnsonas įsiterpė: „Turim parodyti jiems savo muskulus.“

Visgi lyderiai nuotraukoms pozavo vilkėdami švarkus. Vėliau žurnalistai buvo išprašyti iš patalpos, tad tolesni debatai apie aprangą vyko už uždarų durų.

Prezidento atstovas: Turkija neprisijungs prie sankcijų Rusijai

Turkija neprisijungs prie sankcijų prieš Rusiją, nors Vakarai to prašo. Tai pareiškė oficialus Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdoğano atstovas Ibrahimas Kalinas.

„Mes negalime to padaryti, nes tai pirmiausia smogtų mūsų ekonomikai. Kita vertus, mes atliekame tarpininkų vaidmenį, juk viskas eina per Turkiją“, – sakė jis sekmadienį interviu televizijos kanalui „Habertürk“.

„Mes neskelbiame sankcijų ir neprisijungsime prie jų. Mes turime ginti savo interesus. Jeigu visi sugriaus tiltus, tai kas galiausiai kalbėsis su Rusija? Mūsų ekonominiai santykiai su Rusija yra tokie, kad sankcijos padarytų daugiau žalos Turkijos, o ne Rusijos ekonomikai. Mes laikomės aiškios pozicijos. Vakarai ją supranta“, – teigė Turkijos prezidento atstovas.