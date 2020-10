Karibų jūroje apgadintas Venesuelos tanklaivis kelia ekologinės katastrofos grėsmę

Baiminamasi, kad iš Venesuelos valstybinei naftos įmonei PDVSA priklausančio tanklaivio, esančio vandenyse tarp Venesuelos ir Trinidado salos, gali išsilieti 1,3 mln. barelių naftos.

„Laivas yra tiesus ir stabilus, nėra jokios matomos grėsmės jam nuskęsti“, – per spaudos konferenciją Port of Speine sakė Trinidado ir Tobago energetikos ministras Franklinas Khanas.

Tanklaivis „Nabarima“, jau kelis mėnesius stovintis nuleidęs inkarą Parijos įlankoje, yra naudojamas kaip naftos rezervuaras, bet vaizdo įraše, kuriuo spalio 16 dieną pasidalijo nevyriausybinė organizacija „Fisherman and Friends of the Sea“, matyti, kad laivas yra pasviręs.

Antradienį į laivą nuvyko trijų ekspertų grupė, ankstesnę dieną gavusi Venesuelos prezidento Nicolas Maduro vyriausybės leidimą jame apsilankyti, sakė F. Khanas.

Apžiūra parodė, kad „nėra jokio matomo vandens skverbimosi į laivą“, tad ekspertai padarė išvadą, kad korpuso nesandarumo, apie kurį buvo pranešta rugsėjo pradžioje, nebeliko, kalbėjo ministras.

Pasak F. Khano, tikrintojai pranešė, kad laive atliekami priežiūros ir remonto darbai, įskaitant siurblių ir elektros variklių keitimą, kai to prireikia. Ekspertų nuomone, šiuo atžvilgiu padėtis „gana patenkinama“.

Tuo metu Venesuelos naftos sektoriaus profesinės sąjungos vadovas Eudisas Girot sakė, kad 264 metrų ilgio laive nuo 2014 metų nuolat iškildavo problemų dėl priežiūros.

Jis sakė naujienų agentūrai AFP, kad šias problemas PDVSA „ignoruodavo“.

Pasak E. Girot, keli PDVSA darbuotojai spalio 12 dieną pranešė, kad tanklaivio pasvirimas padidėjo iki aštuonių laipsnių, jo variklių skyrius užlietas, o vandens siurbliai sugedę.

„Jeigu nafta nebus perpumpuota – net jeigu „Nabarima“ gali būti stabilizuotas, mums nuolat gresia ekologinė katastrofa“, – AFP sakė Venesuelos opozicijos įstatymų leidėjas Robertas Alcala.

„Nabarima“ savininkė yra bendrovė „Petrosucre“, kurios daugumą akcijų valdo PDVSA. Dar 26 proc. jos akcijų priklauso Italijos naftos ir dujų milžinei ENI.

Kita Venesuelos opozicijos deputatas Luisas Stefanelli sakė, kad PDVSA pasiuntė du laivus, mėginsiančius išpumpuoti naftą iš „Nabarima“.

PDVSA antradienį pradėjo tanklaivyje laikomos naftos perpumpavimą į laivą „Icarus“, nurodė Trinidado vyriausybė.

Tačiau F. Khanas rekomendavo atsiųsti didesnį laivą, nes „Icarus“ gali priimti tik ketvirtadalį iš 1,3 mln. barelių „Nabarima“ naftos krovinio.

PDVSA padėties nekomentavo, bet praeitą mėnesį įmonės teigė, jog aplinkosaugininkų pareiškimai apie blogą „Nabarima“ būklę yra „melagienos“.

Naftos perkėlimo pastangas trikdė JAV sankcijos, nukreiptos prieš PDVSA.

Trinidadas ir Tobagas parengė atsarginį planą, kaip būtų galima išvengti žalos aplinkai, jeigu iš venesueliečių tanklaivio nafta vis dėlto išsilietų.

Venesueloje, kur infrastruktūra prastai prižiūrima, naftos išsiliejimai gana dažni.

Šios Pietų Amerikos valstybės pajamos beveik visiškai priklausomos nuo naftos eksporto, bet dabar Venesuela per dieną išgauna tik 400 tūkst. barelių naftos, nors prieš dešimtmetį gamybos apimtys buvo 3,2 mln. barelių per dieną.

Opozicija ir analitikai dėl šios padėties kaltina vyriausybės korupciją ir aplaidumą, o N. Maduro režimas sako, kad priežastis yra JAV sankcijos.