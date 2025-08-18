Per Karibus slenkantis uraganas Erin vėl sustiprėjo

Sekmadienį meteorologai pradžioje uragano kategoriją sumažino nuo aukščiausios – 5 – iki trečios, o dabar vėl kilstelėjo iki 4. Anot NHC, uraganas pirmadienį dar labiau sustiprės ir tada palaipsniui ims silpnėti. Nepaisant to, Erin ateinančiomis dienomis liks „stiprus ir pavojingas uraganas“.
Neinkorporuotoje JAV teritorijoje Puerto Rike jau kilo potvyniai. Daugiau kaip 150 000 namų ūkių kuriam laikui liko be elektros energijos.
Uraganas naktį į pirmadienį (vietos laiku), anot NHC, buvo į rytus nuo Didžiajai Britanijai priklausančių Terkso ir Kaikoso salų. Jo vėjo stiprumas siekė iki 215 km/h.
Erin yra pirmasis šiųmečio uraganų sezono uraganas šiauriniame Atlante. Uraganų sezonas paprastai trunka nuo birželio iki lapkričio pabaigos. Pernai Karibų regione siaurėjo virtinė uraganų, įskaitant Helene – ši JAV pietryčiuose pražudė daugiau kaip 200 žmonių.
Pasak mokslininkų, dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos, dėl kurios, be kita ko, pasaulio jūrose kyla vandens temperatūra, audrų tikimybė didėja. Be to, jos greičiau stiprėja. Erin per kiek daugiau nei 24 valandas nuo 3 kategorijos uragano virto 5 kategorijos uraganu.
