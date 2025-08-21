Uraganas „Erin“ sukėlė potvynius Šiaurės Karolinos ir Virdžinijos pakrantėse

Vietos valdžios paskelbtose nuotraukose matyti aukštų bangų užlietas 12-asis greitkelis, jungiantis Išorinių Seklumų salų grandinę, dėl to jis kai kur tapo nepravažiuojamas. Tai įrodo, kad didžiulė audra gali sukelti pavojingas bangas už šimtų mylių nuo jos centro.
Vietos naujienų kanalas WRAL pranešė apie žalą pastatams Hateraso saloje, ypač prie jūros esantiems namams ant polių. Audros suneštas smėlis padengė gatves ir automobilių stovėjimo aikšteles.
„Išorinių Seklumų salos yra itin pažeidžiamos dėl jūros lygio kilimo, nes žemė lėtai grimzta, o jūros lygis kyla daugiausia dėl klimato kaitos“, –sakė Šiaurės Karolinos universiteto profesorius Chipas Konradas. Todėl net ir nedidelė audra gali sukelti labai rimtus padarinius, pridūrė jis.
Nacionalinis uraganų centras (NHC) paragino paplūdimių lankytojus visoje JAV rytinėje pakrantėje nesimaudyti, kad išvengtų gyvybei pavojingų sąlygų.
Rytą NHC pranešė, kad 2 kategorijos uragano „Erin“ vėjų greitis siekia 169 kilometrus per valandą ir jis lėtai slenka į šiaurę ir šiaurės rytus. Tikimasi, kad per ateinančias porą dienų uraganas, slinkdamas tolyn į jūrą, susilpnės.
Atlanto uraganų sezonas paprastai trunka nuo birželio 1 d. iki lapkričio 30 dienos.
Mokslininkai teigia, kad klimato kaita sustiprina tropinius ciklonus: šiltesni vandenynai skatina stipresnius vėjus, šiltesnė atmosfera didina kritulių kiekį, aukštesnis jūros lygis sustiprina audrų bangą. Esama mažiau patikimų įrodymų, kad dėl klimato kaitos uraganai dažnėja.
Viljama Sudikienė (AFP)
