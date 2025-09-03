Karo nusikaltimais Ukrainoje kaltinamas kariškis paskirtas Dagestano ministru

Pasak portalo „Meduza“, Temirlanas Abutalimovas nuo 2024 m. gegužės dalyvauja Rusijos programoje „Didvyrių laikas“ – karo veteranams skirtoje iniciatyvoje, pagal kurią jie rengiami dirbti valstybės tarnyboje. Pasak Dagestano valdžios institucijų, buvęs karys „atliko stažuotę globojant respublikos vadovui“.
Rusijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad T. Abutalimovas tarnavo kuopos vadu ir kariavo Ukrainos Zaporižios srityje. 2023 m. gruodį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė jam Rusijos didvyrio vardą.
T. Abutalimovas Ukrainoje ieškomas dėl kaltinimų karo nusikaltimais. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos direkcija įvardijo jį kaip vieną iš įtariamųjų dėl keturių ukrainiečių karių, 2024 m. gegužę pasidavusių netoli Robotynės kaimo Zaporižios srityje, nužudymo.
Programa „Didvyrių laikas“ buvo pradėta vykdyti 2024 m. kovą V. Putino iniciatyva. Jos tikslas – parengti kariškius tapti „aukštos kvalifikacijos, kompetentingais vadovais“, kurie galėtų užimti pareigas valstybinėse įstaigose ir bendrovėse.
T. Abutalimovas nėra pirmasis programos dalyvis, pretenduojantis į vyriausybines pareigas po kaltinimų karo nusikaltimais Ukrainoje. Vasario mėnesį buvęs kariškis Nursultanas Musagalejevas, kurį Ukraina kaltina civilių gyventojų žudymu Bučoje, buvo paskirtas į pareigas Orenburgo srities vyriausybėje.