Kino režisierius Panahi: beginkliams iraniečiams būtina tarptautinė parama

„Šiandien Irano žmonės neturi galimybių apsiginti, tačiau, nepaisant to, jie išėjo į gatves“, – radijo stočiai „France Inter“ sakė režisierius, pasmerkęs žiaurius susidorojimus, per kuriuos, stebėtojų duomenimis, Irane žuvo mažiausiai 600 žmonių.
„Kai režimas... naudoja karo ginklus prieš savo pačių žmones, tai yra, tam, kad pralietų kraują, tai nėra tik siekis priversti žmones apsisukti ir eiti namo, todėl žmonėms reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos ir paramos“, – sakė J. Panahi.
„Bet kokia tyla šiandien, bet kur pasaulyje, vieną dieną turės atsakyti prieš istoriją“, – sakė režisierius, praėjusiais metais laimėjęs Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už savo dramą „It Was Just an Accident“ („Tai buvo tik nelaimingas atsitikimas“).
Režisieriaus teigimu, po demonstracijų, įskaitant protestus, kilusius po jaunos kurdės Mahsos Amini, suimtos už esą netinkamą galvos apdangalo dėvėjimą, mirties 2022 m., ir protestų prieš benzino kainas keleriais metais anksčiau, „jau pasiekta kulminacija“.
„Visi šie judėjimai ir sukilimai atvedė mus į šį tašką. Manau, kad atėjo laikas padaryti tam galą“, – sakė J. Panahi.
Dėl nepasitenkinimo ekonomine situacija prasidėjusios protesto akcijos visoje šalyje išaugo į vieną didžiausių iššūkių teokratinei sistemai, valdančiai Iraną nuo 1979 m. šachą nuvertusios revoliucijos.
