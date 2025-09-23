 Kopenhagos ir Oslo oro uostai po dronų incidento vėl atidaryti

2025-09-23 06:46
Viljama Sudikienė (ELTA)

Kopenhagos ir Oslo oro uostai, kurie buvo uždaryti pastebėjus virš jų neatpažintų dronų, antradienį buvo vėl atidaryti, pranešė policija.

Kopenhagos ir Oslo oro uostai po dronų incidento vėl atidaryti / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Keliomis valandomis anksčiau dėl dronų šiuose oro uostuose sutriko skrydžiai, lėktuvus teko nukreipti kitur.

Danijos sostinės policija paskelbė, kad keli dideli dronai, vėlai pirmadienį kelias valandas matyti virš oro uosto, galiausiai patys nuskrido.

„Dronai dingo ir oro uostas vėl atidarytas, – reporteriams sakė policijos inspektoriaus pavaduotojas Jakobas Hansenas. – Mes dronų nenumušėme.“

Pasak J. Hanseno, policija bendradarbiauja su danų kariuomene ir žvalgyba, siekdama išsiaiškinti, iš kur atskrido dronai.

Policija taip pat bendradarbiauja su kolegomis Norvegijos sostinėje, kur taip pat buvo pastebėta dronų ir kelioms valandoms buvo uždarytas oro uostas, sakė jis.

„Dronų buvo pastebėta du atskirus kartus, – naujienų agentūrai AFP sakė Oslo oro uosto atstovė Monica Fasting (Monika Fasting). – Oro uostą vėl atidarėme maždaug 3 val. 15 minučių (4 val. 15 min. Lietuvos laiku).“

Tuo metu, kai minimi oro uostai buvo uždaryti, lėktuvai būdavo nukreipiami į kitus netoliese esančius oro uostus. Ir Kopenhagos, ir Oslo oro uostų pareigūnai sakė, kad antradienį dar gali būti tam tikrų vėlavimų ir sutrikimų.

Incidentai įvyko po to, kai Lenkijos, Estijos ir Rumunijos vyriausybės apkaltino Rusiją šį mėnesį pažeidus jų oro erdvę. Maskva šiuos kaltinimus atmetė.

Paklaustas, ar virš Kopenhagos oro uosto pastebėti dronai galėjo atskristi iš Rusijos, J. Hansenas atsakė: „Šiuo metu nežinome.“

balalaika
Deportuokite visus rusakalbius fašistus ir jokie dronai nebeskraidys ir jokių gaisrų nebebus.
1
0
