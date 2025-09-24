Dronai sutrikdė Oslo ir Kopenhagos oro uostų darbą: paveikė ir Lietuvą

Pasak Danijos teisėsaugos, skaidrė dronai virš Kopenhagos oro uosto. Jų buvo keli – skrido iš skirtingų krypčių.
„Skaičius, dydis, skraidymo pobūdis, virš oro uosto praleistas laikas – visa tai rodo, kad tai reikalą išmanantis veikėjas. O kas jis, nežinome“, – aiškino vyresnysis policijos inspektorius Jesas Jespersenas.
Kopenhagos oro uostas – vienas didžiausių Skandinavijoje, tad nukentėjo per 20 tūkst. keleivių. Du lėktuvai neatskrido ir į Lietuvą.
Į klausimą, ar svarstomas hibridinės atakos scenarijus, pareigūnas atsakė: „Būtų kvaila to nedaryti ir negaliu atmesti galimybės, kad dronai atkeliavo iš vieno ar daugiau laivų Zunde ar Baltijos jūroje.“
„Bet kuriuo metu yra tokių laivų, kurie pakeliui į Rusiją ir jie ten buvo praėjusią naktį“, – pridūrė J. Jespersenas.
Pareigūnai kol kas negali pasakyti, ar dronai buvo kariniai, ar civiliniai. Teigiama, kad jie galėjo būti valdomi iš daugelio kilometrų atstumo.
„Danijoje susiduriame su didele sabotažo grėsme. Kažkas nebūtinai nori mus pulti, o veikiau siekia sukelti stresą ir pamatyti, kaip reaguosime“, – akcentavo Danijos žvalgybos operacijų vadovas Flemmingas Drejeris.
Danijos premjerė pareiškė, kad dronai, sutrikdę Kopenhagos oro uosto veiklą, yra iki šiol rimčiausia ataka.
„Negaliu paneigti, kad tai Rusija. Matėme dronus virš Lenkijos, veiklą Rumunijoje, Estijos oro erdvės pažeidimus, kibernetines atakas Europos oro uostuose savaitgalį. O dabar – dronai Danijoje ir Norvegijoje. Todėl negaliu pasakyti nieko kito, tik tai, kad mano akimis tai yra rimta ataka prieš Danijos kritinę infrastruktūrą“, – pabrėžė Danijos premjerė Mette Frederiksen.
Pastebėjus dronus, buvo uždarytas ir Norvegijos sostinės oro uostas.
„Tai, kad dronas skraidė šalia orlaivių, yra labai rimta. Todėl aplink oro uostus nustatyta plati neskraidymo zona. Į tai žiūrime atsakingai. Nedelsdami pranešėme policijai, o taip pat daug dirbome, kad oro uostas galėtų atnaujinti veiklą“, – teigė Norvegijos oro uostų atstovė Monica Iren Fasting.
Maskva pareiškė, kad su šiais incidentais nėra susijusi ir kaltinimus vadina nepagrįstais. NATO vadovas kol kas pabrėžia, jog dar per anksti spręsti, ar dronų skrydžiai virš Danijos ir Norvegijos susiję su neseniai Rusijos vykdytais Aljanso oro erdvės pažeidimais.
