Košmaras: Rusijos naktinė ataka Ukrainoje pražudė aštuonioliką žmonių

Ukrainos sostinės valdžia buvo įspėjusi, kad Rusija rengiasi naujausiam iš virtinės didžiulių smūgių, kuris dar labiau paaštrino ketverius metus trunkantį karą ir nuslopino ir taip itin menkas viltis dėl taikos.
Ukrainos karinės oro pajėgos teigė per naktį aptikusios 73 raketas ir 656 dronus, paleistus Rusijos kariuomenės, ir nurodė numušusios 602 dronus bei 40 raketų.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive girdėjo mieste kaukiančias oro pavojaus sirenas, o po to – virtinę garsių sprogimų, kurie tęsėsi visą naktį ir privertė gyventojus su krepšiais ir antklodėmis bėgti slėptis į perpildytas metro stotis.
Anastazija, kurios gyvenamasis namas buvo apgadintas per ataką, AFP pasakojo apie triukšmingą ir siaubingą naktį, kurią praleido susigūžusi savo vonios kambaryje.
Vadino košmaru
„Visi langai buvo visiškai išsprogdinti; langų visai neliko. Čia per visą naktį įvyko ne vienas sprogimas. Naktis čia buvo tiesiog košmaras“, – naujienų agentūra pasakojo moteris.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad šis išpuolis yra Rusijos beviltiškumo ženklas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pasak ministro, bombarduoja civilius, nes jo pajėgoms nesiseka mūšio lauke.
„Putinas yra karo nusikaltėlis ir nevykėlis, neturintis jokių kortų, išskyrus teroro. Maskva pralaimi mūšio lauke. Joks raketų skaičius to nepakeis“, – socialiniame tinkle rašė A. Sybiha.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis išnaudojo šią ataką dar vienam kreipimuisi į JAV dėl karinės paramos.
„Europai reikia savo priešraketinės gynybos, kad šis karas pagaliau galėtų būti užbaigtas. Ir JAV pagalba tiekiant raketas „Patriot“ sistemoms yra absoliučiai būtina“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis.
Maskva bombarduoja Ukrainą beveik kasdien nuo invazijos pradžios 2022 m. vasario mėn. Tai yra kruviniausias karas Europos teritorijoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Per Rusijos invaziją Ukrainoje jau žuvo šimtai tūkstančių žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Rusija teigė surengusi didžiulę ataką, be kita ko ir hipergarsinėmis raketomis, nukreiptą prieš Ukrainos karinį-pramoninį kompleksą.
Maskva toliau atkakliai neigė, kad jos pajėgos taikosi į civilius.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad mieste žuvo šeši žmonės, dar mažiausiai 66 liko sužeisti.
Tuo metu pramoniniame Dnipro mieste, esančiame toliau į pietus, žuvo 12 žmonių, tarp jų du vaikai, kai sugriuvo keturių aukštų daugiabutis namas, pranešė pareigūnai.
Valdžios institucijos pranešė, kad pietiniame uostamiestyje Odesoje buvo smogta gimdymo namams, kuriuose buvo naujagimių ir gimdyvių, tačiau pridūrė, kad aukų nebuvo.
AFP žurnalistai aušros metu matė sprogimus ir virš Kyjivo kylančius didžiulius dūmų stulpus, o gelbėtojai valė griuvėsius, likusius iš gyvenamųjų namų.
Didžiausias privatus elektros tiekėjas „DTEK“ pranešė, kad be elektros laikinai liko daugiau nei 100 tūkst. Kyjivo gyventojų, o valstybinis tinklo operatorius pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus Kyjive ir keliuose kituose regionuose.
Pasak Charkivo miesto mero Ihorio Terechovo, netoli Rusijos sienos esančiame mieste buvo sužeista penkiolika žmonių, tarp jų – vienas vaikas.
Rusija toliau intensyvina ilgojo nuotolio dronų atakas
Intensyvūs smūgiai dar labiau sumažino ir taip menkas taikos perspektyvas, ypač kai Baltieji rūmai sutelkę dėmesį į karą su Iranu.
Ukraina savo ruožtu smogė taikiniams Rusijoje.
Netoli Ukrainos sienos esančioje Kursko srityje žuvo vienas žmogus, pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Chinshtainas.
Be to, dronas sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje pietvakarių mieste Krasnodare, platformoje „Telegram“ pranešė jos būstinė.
Maskvos įspėjimas užsieniečiams, įskaitant diplomatus, palikti Kyjivą sukėlė tarptautinį pasipiktinimą, įskaitant ir Jungtinių Tautų (JT).
V. Zelenskis pakartotinai kreipėsi į sąjungininkus, prašydamas leisti tiekti ir padėti finansuoti raketas „Patriot“, galinčias perimti Rusijos balistines raketas.
Praėjusią savaitę jis parašė laišką JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir JAV Kongresui, prašydamas „Patriot“ sistemų, kad būtų galima reaguoti į intensyvėjančius Rusijos oro antpuolius.
Remiantis AFP atlikta Ukrainos karinių oro pajėgų duomenų analize, gegužę Rusija paleido rekordinį ilgojo nuotolio dronų skaičių į Ukrainą – 8 150, t. y. 24 proc. daugiau nei balandį.
Remiantis oro pajėgų duomenimis, gegužę Kyjivas perėmė apie 90 proc. visų artėjusių dronų ir raketų, tačiau ukrainiečiams sunkiai sekasi numušti balistines raketas, kurių per paskutinę naktinę ataką rusai paleido apie 33.