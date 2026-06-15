 Kraują stingdantis vaizdas: atrakciono darbuotojai pamiršo pririšti moterį

Kraują stingdantis vaizdas: atrakciono darbuotojai pamiršo pririšti moterį

2026-06-15 13:40 klaipeda.diena.lt inf.

Šeši žmonės suimti po to, kai birželio 13 d. Brazilijoje įvyko kraupi tragedija šuolių su virve atrakcione.

<span>Kraują stingdantis vaizdas: atrakciono darbuotojai pamiršo pririšti moterį</span>
Kraują stingdantis vaizdas: atrakciono darbuotojai pamiršo pririšti moterį / Vaizdo įrašo kadras

21-ių metų Maria Eduarda Rodrigues de Freitas užsimušė, kai atrakciono darbuotojai paleido ją nuo „Skeletų tilto“ iš 40-ies metrų aukščio, kaip skelbiama, pamiršę pririšti virvę, skelbia portalas „People”.

Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito liudininkų daryti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip darbuotojai meta šalmą dėvinčią moterį, o vienas iš liudininkų tik spėja sušukti: „Vaikinai, virvė!“, rodydamas į ant žemės gulintį trosą.

Į tragedijos vietą pasiųstas sraigtasparnis, bet moteris jau buvo mirusi.

„Kas tas beprotis, kuris leido man šokti nuo tilto?“ – prieš pat tragediją juokavo M. De Freita socialiniuose tinkluose.

Trys atrakciono darbuotojai apkaltinti žmogžudyste sunkinančiomis aplinkybėmis. Pasak nepatvirtintų pranešimų, jie neturėjo leidimo organizuoti šuolius toje vietoje.

Šiame straipsnyje:
Brazilija
šuolis su virve
skeletų tiltas
Žuvo moteris

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