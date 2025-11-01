 Kretos saloje per šaudymo incidentą žuvo mažiausiai du žmonės

2025-11-01 18:20
BNS inf.

Graikijos Kretos saloje per šaudymo incidentą žuvo mažiausiai du žmonės, dar apie 10 buvo sužeisti, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kretos saloje per šaudymo incidentą žuvo mažiausiai du žmonės / Scanpix nuotr.

Įtariama, kad šis incidentas galėjo kilti dėl keršto šeimoje.

Graikijos valstybinė naujienų agentūra ANA pranešė, kad mažiausiai du žmonės, tarp jų 50-metė moteris, žuvo, kai ginkluoti užpuolikai apšaudė namus centrinėje Kretos dalyje.

ANA taip pat pridūrė, kad dar mažiausiai 10 žmonių buvo sužeisti.

Naujienų agentūra pranešė, kad incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai statomas namas buvo apgadintas sprogstamuoju įrenginiu.

Valstybinė televizija ERT pranešė, kad ginkluota policija pradėjo operaciją, kurios tikslas – užtikrinti saugumą, kad greitosios pagalbos automobiliai galėtų padėti sužeistiesiems.

Keršto šeimoje incidentai Kretoje – dažnas reiškinys.

sėdėkit
namuose ir niekas jums nekels pavojaus.
1
0
